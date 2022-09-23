Emekli Maaşınız 5000 TL Altındaysa, Sizlere Maaşınızın 10 Katı Kadar Belgesiz Nakit Ödenecek

Emekli maaşı 5000 TL altında olan vatandaşlar için maaşlarının 10 katına kadar yeni bir belgesiz, nakit ödeme yapılacağı açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, emekli maaşınızın 5000 TL altında olması durumunda maaşınızın 10 katına kadar hemen gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında nakit kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli olarak yeni bir kredi kampanyası, kamu bankaları tarafından hazırlandı.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kampanyalardan, dilediğiniz zaman katılabilir ve dilediğiniz zaman başvurunuzu gerçekleştirerek, işlem yapabilirsiniz. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank aracılığı ile birlikte alabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara nakit ihtiyacı olmaları durumunda kredi işlemlerine hemen aynı gün içinde hizmet olarak hesapları yatırmaktadırlar. Acil ihtiyacınızın olması durumunda emekli maaş hesaplarınız üzerinden yapılacak olan başvurular ile birlikte sizlerde ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilecek ve onaylanan bu kredileri dilediğiniz zaman kullanabileceksiniz.

Emekli maaşı 5000 TL altında olan vatandaşlara...

Emekli maaşı 5000 TL altında olan vatandaşlara, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, ihtiyaç kredisi olarak maaşlarının 10 katına kadar gelir belgesiz, 10 katı üzerindeki kredilerde gelir, belgeli olarak işlem yapacağını resmi olarak açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında nakit kullanacak olan tüm vatandaşlar için maaş müşterileri olmaları durumunda kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde destek ödemesi verileceği açıklandı. Emekli maaşı bu bankalar üzerinde olan ve bankalar üzerinden kredi kullanarak hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi almak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde verilecek olan sonuç ile birlikte ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da sağlanacaktır. Borç kapatma kredisi kullanacak olan vatandaşlar, diğer bankadaki olan güncel kredi ve kredi kartı borçlarını kapatarak ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.