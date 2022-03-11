Emekli Maaşınız 2500 TL ve Üzerinde İse Hesabınızı Kontrol Edin?

Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara çok önemli bir son dakika haberi geldi! Hesaplarınızı kontrol edin. Bir son dakika haberine göre nakit kampanyası an itibariyle başladı. İşte ayrıntıları...

Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olan vatandaşlara çok önemli bir haber geldi. Emekli maaşı 2500 TL ve üzerinde olan yurttaşlar, kendin maaş aldıkları banka şubesi üzerinden istedikleri zaman kredi başvurusunda bulunabilecek ve diğer taraftan bu bankaların yapmış olduğu nakit avans kampanyalarına da katılım sağlayarak acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri kredili mevduat hesabı açabilecek. Yalnızca emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar açısından başlatılan bu kampanyada gerek kamu bankaları gerekse de özel bankalar, kişilere yardımcı olacak. Sizde bu emekli maaş kredi kampanyasından hemen faydalanabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan Emekli Maaşı Alan Vatandaşlara Çok Güzel Bir Haber Geldi

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlara çok güzel bir haber geldi. 2500 TL üzerinde nakit avans başvurusu yapabilecek olan emekliler, ayrıca acil ihtiyaçları için kullanabilecekleri ve 36 aylık vade seçeneği ile geri ödemesini yapabilecekleri 50.000 TL'lik nakit kredi başvurusunu da yapabilir.

Nakit kullanacak vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirmiş oldukları bu başvuru işlemlerinde 2 dakika ile 5 dakika arasında netice alabilecek ve böylelikle onay verilen tutarı da kendi banka hesaplarına anında yatırabilecek. Emekli maaşlarını Ziraat Bankası’na taşımak istemeleri halinde banka kendilerine yine yüksek limitli ihtiyaç kredileri ile beraber nakit avans kampanyası sunacak.

Denizbank ve Finansbank Emekli Ödeme Yapacak

Emekli maaşlarını kamu bankalarından değil de özel bankalar üzerinden almayı tercih eden vatandaşlar, Denizbank ile Finansbank aracılığı ile verilecek olan nakit avans kampanyalarına bankaların internet bankacılığını kullanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları halinde anında başvuru işlemlerinizi internet şubesi üzerinden yapabilir ve onay verilen tutarı da hemen kendi hesabınıza yatırabilirsiniz. Nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar açısından bankalar ayrıca kredi kartı borç kapatma kredisi ile konut kredisi ve taşıt kredisi ve yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara da ipotekli kredi sunuyor.