Emekli Maaşını Ziraat Bankası’na Taşıyanlar Kazanıyor! Banka Tam  5 Bin TL Ödeme Yapıyor! İlaç Gibi Fırsat!

Bankaların promosyon teklifleri bitmiyor! Ziraat Bankasından yine güncel bir teklif var. Banka maksimum kullanıcı sayısına çıkmayı planlıyor. Yine kampanya yine promosyon yine ödeme! Ziraat Bankasında güncel teklifler hiç bitmiyor. Simdi Ziraat Bankası maaşını kendi banka şubelerinden almayı taahhüt eden emekli vatandaşlara 5 bin TL geri ödemesiz promosyon veriyor. Hesabı taşı promosyonu kap! Bahsedilen ortalama rakam maaşı tutarına göre farklı miktarlarda promosyon ödemesi almaya tekabül edebilir. Promosyon miktarı maaş yüksek ise yüksek olur maaş düşük ise düşük olur.

Şimdi Emekli Vatandaşın Dikkatine Maaşını Ziraat Bankası’ndan Almayı Taahhüt Et Sende Kazan!

3.500 TL tutardan daha aşağı bir aylık miktarına sahip olanlara 3.000 TL, 3.500 TL ve 7.500 TL gibi tutarlar arasında değişkenlik gösteren emekli maaşı olanlar 3.500 TL Maaşı 7.500 TL ve 10.000 TL aralığında olan emekli vatandaşlar 4.500 TL, Maaşı konusunda 10.000 TL'nin de üstüne çıkanlara 5.000 TL gibi bir tutar ödenecek. Bunlara ek olarak da üç senelik önceden verilen promosyonu erkenden tahsil etmek de mümkün.

Bir çok detay içeren emekli promosyon kampanyası Ziraat Bankasından hep duyulan hep güncellenen bir kampanyadır. Surekli birbyenisi ile gelerek tüm emekli vatandaşı şubeleri altından toplamak isteyen Ziraat Bankası çok çekici teklifler sunuyor. Sonradan bankamizla çalışma ihtimali olan hesap sahipleri ile bile iyi iletisimler kuran Ziraat Bankasının her yaptığı kampanya büyük fırsat niteliğindedir.

Ziraat Bankasının Bu Promosyon Önerisine Ne Zaman Ve Nasıl Başvurulur?

Müşteri adaylarının dikkatine! Ziraat Bankası sizden bu vereceği promosyon ödemesi karşılığında 3 yıl boyunca maaşlarını Ziraat Bankasından almayı taahhüt etmeleri gerekiyor. Başvuru yapmak için 18.10.2022 tarihi başlangıçtır. Ta ki 01.11.2022 tarihi sona erene kadar emekli maaşlarınızı Ziraat Bankasından alın siz de senenin son kazananlarından bir tanesi olun. Maaşını Ziraat Banka’sına taşıyan her emekli vatandaş gibi belirtilen miktarlardaki promosyon ödemelerinden siz de faydalanabilirsiniz. Sadece 3 yıl boyunca banka değiştirmeyeceğinizi taahhüt etmeniz kafidir.