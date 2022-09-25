Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar 99.000 TL ödeme alacak...

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sizlere İhtiyaç Kredisi olarak 99.000 TL kredi imkanı sağlayacağını duyurdu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru yapmak için 5 dakika içerisinde sonuç vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank 99.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar için 3 ay ertelemeli olarak 24 ay vadeli emekli maaşını kendi bankasından alan vatandaşlar için destek kredisi vereceğini duyurdu.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası ve Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden de internet üzerinden yapabileceğiniz kampanyalar hazırlanmaktadır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşların kredi puanı düşük olmaları durumunda bile kredi imkânlarından hızlı bir şekilde faydalanarak acil kredi imkanından aynı gün içinde destek alarak da faydalanabilmektedirler. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları yeni kredi kampanyası ile birlikte nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar için aynı gün içinde hizmet ödemesi verecek ve onaylanan bu kredileri kullanmanız durumunda da şartlara uygun olan vatandaşlara Kredi imkanı sağlayacaktır. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere ayrıca 750 TL emekli promosyonu 100.000 TL'ye kadar verilecek olan kredilerde borç kapatma kredisi de verilmektedir.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden ayrıca başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda sizlere 5 dakika içerisinde sonuçta verilmektedir.