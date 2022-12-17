Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan kişilere duyuru yapıldı...

Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yeni bir duyuru emekli vatandaşları için paylaştı. Emekli olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa başvurularını gerçekleştirmeleri halinde daha önce bankalar üzerinden kredi kullanıp düzenli ödemeler yapmış olmaları durumunda 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesinden faydalanabileceklerini söyleyebiliriz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası başta olmak üzere Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız durumunda ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi ödemeleri ilk taksit ödemelerinde de 3 ay ertelemeli olarak bankaların mobil uygulamaları üzerinden 7/24 verilecektir.

Emekli maaşı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak başvurularını gerçekleştirmeleri halinde 50.000 TL kredi ödemeleri en düşük faiz oranları ile birlikte vatandaşların hesaplarına yatırılarak ödenecektir. Kredi başvurusunu daha önce yapan ve onay alan vatandaşlar düzenli ödemeler yapmışlar ise internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularını gerçekleştirerek diledikleri zaman kredi işlemlerini yapabilmektedir.

Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirmeniz halinde Kredi işlemlerinizi hemen yapabilecek ve onaylanan tutarı kredi olarak hesabınıza yatırarak hemen alabileceksiniz. Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsunuz bankaların resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak da Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank'ın emekliler için vermiş olduğu bu kampanyalara katılarak destek kredilerinden faydalanabilirsiniz. Emekli maaşını başka bankalar üzerinden alan ve bu bankalara maaş taşıma yapmak isteyen kişilerde ihtiyaç kredisi haricinde Emekli promosyonu ödemelerinden de faydalanabiliyor.