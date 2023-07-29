Ağustos ayı boyunca emekli olan vatandaşlar için bankalar, özel kredi kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Bankalar, emekli maaşını kendi bankalarına taşıyan vatandaşlara yüksek kredi limitli işlem yapma fırsatı sunuyor. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank ve Garanti Bankası, düşük faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar kredi imkanı sağlayarak, emekli vatandaşların tek bir yerde ödeme kolaylığı elde etmelerine olanak tanıyor.

Emekli maaşını Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank veya Garanti Bankası üzerinden alan vatandaşlar, bu bankalardan 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Aynı zamanda bu bankalardaki mevcut borçlarını kapatarak tek bir yerde ödeme avantajından faydalanabilirler.

Kredi başvurusu yapmak isteyen emekli vatandaşlar, maaşlarını aldıkları bankanın şubesine giderek kimlikleriyle birlikte başvuru yapabilirler. Ayrıca, internet bankacılığı üzerinden de başvuru yapma imkanı bulunmaktadır. Bankalar, başvuruyu değerlendirerek kredi puanına uygun faiz oranlarıyla 100.000 TL'ye kadar 24 ay vadeli kredi sağlayacaktır.

Kamu bankaları üzerinden başvuru yapmak isteyenler, hesaplarını kullandıkları bankanın internet sitesinden veya şubelerinden başvuruda bulunabilirler. Kredi başvuru formu doldurulduktan sonra kimlikle birlikte şubeye başvurulabilir. Emekli vatandaşlar için bu kampanyalarda ilk taksit ödemesi 90 gün ertelenmektedir.

Garanti Bankası'ndan maaş alan emekli vatandaşlar, başvurularını bankanın internet sitesinden yapabilecekleri gibi, şubelere giderek de kredi işlemleri için başvuruda bulunabilirler. Kredi başvuru formunu eksiksiz doldurup kimlikleriyle birlikte şube onayından geçtiklerinde, kredilerini aynı gün içerisinde hesaplarına alabilirler.

Emekli vatandaşlar için sunulan bu yüksek kredi limitli kampanyalar, maddi ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak kredi kullanırken, geri ödeme koşullarını ve faiz oranlarını dikkatlice değerlendirmek ve bütçeye uygun bir şekilde hareket etmek önemlidir.