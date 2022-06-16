Emekli Maaşını Ziraat Bankası Üzerinden Alanlara Müjdeli Haber: Düşük Faizli Emekli Kredisi Veriliyor!

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan kişilere son dakika haber geldi. Banka şartlarına uygun olan kişiler Ziraat Bankası üzerinden düşük faizli emekli kredisi alabilecekler. Gelir belgesiz 36 ay vadeye kadar verilecek bu kredilerde 25.000 TL ile 50.000 TL arasında ödeme alabileceksiniz. Emekli maaşını bu bankadan alan ve emeklinin artısı olarak verilen kampanya da sadece emekliler yararlanmaktadırlar. Emekli maaşınızı aldıktan sonra sizlerde başvurunuzu yapabilir, emekli maaş hesabınız üzerinden kredi kullanabilirsiniz.

Bankanın verdiği tüm emekli kredilerinde ayrı bir faiz oranı uygulanmaktadır. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan bu kredilerde, 3 ay ertelemeli kredi için banka 25 ile 50 bin TL arasında 1.69 faiz oranları ile sizlere hizmet vermektedir. 25000 TL kredi başvurusu yaptığınız zaman aylık 999 TL ödeme yapacaksınız! Ayda 999 TL ödemeli bu kredi kampanyasına katılmak için başvurunuzu yapabilirsiniz.

Bankalar üzerinden başvuru yapmak isteyenlere hemen sonuç verilmektedir. Kredi onayı almak istiyorsanız başvurunuzu yaptıktan sonra 5 dakika içinde kredinizi hemen hesaba atabileceğiniz mobil krediden de faydalanabilirsiniz.

Başvuru Kanalları...

Ziraat Bankası emekli kredisi için başvuru kanalları nedir? İşte...

Kredi kullanmak isteyenler en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini kolayca yapabilmektedirler. Kredi onayı aldığınızda şubeden hemen kredinizi kullanırsınız.

Acil kredi kampanyasına katılmak isteyenler, başvuru yapmak için bankanın resmi internet sitesine girebilirler.

Kredi onayı alacak kişilere, ayrıca banka internet bankacılığı üzerinden de kredi vermektedir. İnternet bankacılığı üzerinden kredi alacak kişilerin banka hesabı olması ve bu hesabı üzerinden kredilerini banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden alması gerekmektedir.

Müşteri hizmetlerinden ve Ziraat Bankası ATM'sinden kartlı-kartsız giriş yaparak kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Bu şekilde yapacağınız kredi başvuruları sonrasında banka hemen sonuç verir ve ne kadar onay aldığınızı sizlere söyler. Daha yüksek limitlerde de kredi kullanmanız emekli maaş hesabınız üzerinden mümkündür. Kredi alacak kişiler, 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredilerde sadece 50 bin TL ödeme yaparlar. Kredi kullanmak istiyorsanız, ve maaş taşıması yapacaksanız, bankanın bu kredi kampanyasına katılacak olan kişiler ayrıca 750 TL emekli promosyonundan da faydalanacaklardır.