Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara yönelik cazip kredi seçenekleri sunuyor. Kamu bankası olmanın güvenini arkasına alarak, emekli maaşı çekenlerin tercih ettiği bankalar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Ziraat Bankası'nın resmi web sitesindeki son duyuruya göre, emeklilere 250.000 TL'ye kadar borç kapatma ve ihtiyaç kredisi sunma kararı vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.

Özellikle Ziraat Bankası'ndan maaşını çeken emekliler, borç kapatma ve ihtiyaç kredisi olanağından aynı anda faydalanabilirler. Bunun yanı sıra, diğer bankalardaki borçlarını da kapatma imkanı bulunuyor. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası, vatandaşlara nakit desteği sağlama hedefi güdüyor. 250.000 TL'ye kadar kredi sağlama sözü veren banka, uygun koşulları sağlayan müşterilerine 5 dakika içinde kredi onayı verme taahhüdünde bulunuyor.

Ziraat Bankası'nın sunduğu bu cazip kredi seçeneklerinden faydalanmak için emekli maaşınızı Ziraat Bankası'na taşımanız gerekiyor. Kredi limitinizi belirlemenizin ardından, 36 aylık vade seçeneği ile 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanma fırsatı sizleri bekliyor.

Ziraat Bankası'nın emeklilere sunduğu bir diğer özellik ise 90 gün erteleme imkanı. Başvurunuzun ardından, koşullara uygun bulunduğunuz takdirde krediniz aynı gün hesabınıza aktarılıyor. Acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlar da, maaş taşıma işlemlerini tamamladıktan sonra aynı gün kredilerini alabiliyorlar.

Ziraat Bankası'ndan ihtiyaç kredisi ya da borç kapatma kredisi almak isteyenler, en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlik ve gelir belgeleri ile başvuruda bulunabilirler. Ziraat Bankası, emeklilere sunmuş olduğu kredi seçenekleri ile finansal huzur sağlamayı amaçlıyor. Bu fırsatlardan yararlanmak için hemen en yakın Ziraat Bankası şubesine başvurabilirsiniz.