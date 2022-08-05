Emekli maaşını Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden alan vatandaşlara 100000 TL ödeme yapılacağı açıklandı.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvuru ile birlikte nakit ihtiyacı olan vatandaşlara bu üç banka üzerinden başvuru gerçekleştirerek, kredi imkanı sağlanmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank , emekli maaşını kendi bankalarından alan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirmeleri ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinden, nakit kredi kullanacak olan kişilerin acil ihtiyaçları için 5 dakika içerisinde sonuç verilecek. Emekli kredisi adı altında 100000 TL'ye kadar ödenecek olan bu kredilerde nakit kredi kullanacak olan kişiler, diğer bankadaki olan borçlarında kapatarak, bu bankalar üzerinden kredi kullanabilecektir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli Kredisi Başvurusu

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka şubeleri üzerinden işlem yapılmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 100000 TL ile kredi kullanmaları durumunda en düşük faiz oranlarından yararlanarak işlemlerini gerçekleştirebilecek, nakit kredi kullanmaları durumunda da bu bankalar üzerinden kredi başvurusunda bulunmaları ile birlikte diğer bankadaki olan tüm borçlarında kapata bileceklerdir.

Başvuru yapmak isteyen kişiler banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullanmanız durumunda da emekli, kredilerini internet bankacılığı ve mobil uygulamaları üzerinden de alabilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'ın resmi internet sitesine giriş yaparak buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan işlemlerde en düşük faiz oranlarından yararlanmak için banka müşterisi olmanız istenmektedir.