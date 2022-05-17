Emekli Maaşını PTT Üzerinden Alan Tüm Vatandaşlar Hesaplarını Kontrol Ediyor, 80.000 TL Ödeme Olabilir!

Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada 80000 TL'ye kadar ödeme verileceği ve sadece emeklilerin kullanabileceği bir nakit kampanyası başladı. Sizlerde emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız hesaplarınızı kontrol ederek, 80000 TL'ye kadar ödeme alıp almadığınızı kimlik numaranız üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ptt yapmış olduğu bu, Nakit kampanyasında Aktif Bank aracılığı ile işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar için 80000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde işlem yapmaktadır. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda PTT, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan emekliler, hızlı bir şekilde 24 ay vadeli 80000 TL kredi için başvuruda bulunabilir ve ayrıca kullanmış oldukları bu ihtiyaç kredileriyle birlikte diğer bankadaki olan borçlarında kapatabilirler.

Ptt, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Ptt üzerinden emekli maaş alıyorsanız, kredi için başvuru yapmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Ptt üzerinden emekli maaş alan vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamaları için verilecek olan 80000 TL krediler için SMS ile de işlem yapmaktadır. Sms ile ptt kredisine başvuru yapabilmeniz için maaşınızın ptt den enaz bir kere alınmış olması gerekiyor. Emekli maaşını yeni taşıyan vatandaşlar, maalesef nakit onay alamamaktadır. başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, 80000 TL'ye kadar alacakları bu, Nakit kampanyasında 36 ay vadeye kadar işlem yaparak, 50000 TL kredi kullanabilir.

Sms ile başvuru yöntemi

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile başvuru yapmak istiyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz sistem şu şekilde. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek PTT, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin.

Ptt üzerinden yapmış olduğunuz nakit başvurusu sonrasında sizlerin cevabı, Aktif Bank tarafından gelecek ve ne kadar kredi onayı aldığınız ile birlikte mesaj da faiz oranlarında görebileceksiniz.

Sms ile kredi başvurusu yapamayan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek aktif banktan kredi kullanmak istediklerini söylerler ise PTT gişe personeli yardımcı olacak ve sizlere vereceği ihtiyaç kredisi başvuru formumuzu doldurmak isteyecektir. Ptt şubelerinden yapmış olduğunuz kredi başvurusunda onay alırsanız 80000 TL'ye kadar hemen aynı gün içinde PTT gişelerinden kredinizin ödemesini alabilirsiniz.