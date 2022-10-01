Emekli Maaşını PTT, Akbank, Garanti BBVA Üzerinden Alanlara 30.000 TL Belgesiz Hesaplarına Atılacak...

Emekli maaşınızı PTT, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden alan tüm vatandaşlar, 30000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bir kampanya hazırladılar. Emekli maaşınızı PTT, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden almanız durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalar üzerinden dilediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşların hızlı bir şekilde işlemlerini yapabilecekleri bu kampanyalar ile birlikte kredi kampanyalarına hızlı birşekilde hesaplarına yatıracağını da açıkladılar.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların acil kredi imkanından faydalanabilmeleri için şubelere gitmeden de hızlı bir şekilde kredi imkanından faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır.

Ptt, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi

Ptt, Akbank ve Garanti Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşların belirtilen kredi şartlarına uygun olmaları durumunda acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirebileceğini söyleyebiliriz.

Ptt, Akbank ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için yapılacak olan bu kredi ödemelerinde şartlar dahilinde 5 dakika içerisinde sizlere sonuç verilir ve onaylanan krediler hesaplarınıza yatırılarak da aynı gün içinde kullandırılmaktadır.

Ptt, Akbank ve Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların başvuru şartlarına uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de kredi başvurusu yapma imkanı sunacaktır, bankaların mobil uygulamaları üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvuruları sayesinde yapmış olduğunuz başvuruları 5 dakika içerisinde hesabınıza yatma olanağı da sizlere sunulacaktır.

Ptt, Akbank ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi imkanından faydalanacak olan kişilere 90 gün ertelemeli olarak da işlem yapılarak kredi verilecektir. PTT Akbank ve Garanti Bankası İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan tüm vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda hızlı bir şekilde hesaplarına ödemeler de alabileceklerdir. Ptt üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğinizi söylemek isteriz. Ptt, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak bu mesaji 30 50 numarasına göndermeniz durumunda bu banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.