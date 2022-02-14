Emekli Maaşını Kamu Bankalarından Alan Kişileri İlgilendiriyor, İnternetten 10.000 TL Ve Üzerinde Ödeme Alın. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar 10.000 TL ve üzerinde ödeme almak istiyorlarsa internet üzerinden artık başvuru yapabilecekler. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar emekli maaşlarını almış oldukları banka üzerinden 10 bin TL ve üzerinde hızlı bir şekilde Kredi başvurusunda bulunabilir. Nakit ihtiyacı olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alıyorsa hem ihtiyaç kredisi hem de kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank acil ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için başlatmış olduğu Bu kampanyada 36 ay vadeye kadar işlem yaparken Kredi taksitlerinizi aydan aya değil 3 aydan 3 aya alabiliyor.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank sadece emekli vatandaşlar için yapmış olduğu Bu kampanyada bankadaki emekli maaşı hesabını üzerinden alacağınız internet bankacılığı mobil uygulaması şifresi ile birlikte bankanın kendi mobil uygulamasına giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunabilecek onaylanan tutarı hemen kendi hesabınıza yatırabilecek siniz.

Başvuru nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şubelerine giderek de sadece kimlikleriniz ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebiliyorsunuz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 3 bankanın yapmış olduğu bu Kredi kampanyasına katılarak acil ihtiyaçların da kullanabilecekleri 10.000 TL'ye kendi Emekli maaşı hesabına yatırabiliyor.

10.000 TL ve üzerinde de ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularına gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

Bankaların internet şifresi müşteri hizmetleri numarası ve ATM'si üzerinden de İstediğiniz zaman başvuru yapabilir kredinizi kullanabilirsiniz. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden bilgi alabiliyorsunuz.