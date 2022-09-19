Emekli Maaşını Garanti, Akbank ve Denizbank Üzerinden Alanlar 10 gün içinde başvuru yapması gerekiyor! Son karar duyuru

Emekli maaşınızı Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden alıyorsanız, 10 gün içerisinde başvurunuzu gerçekleştirerek, bu bankanın, sizler için yapmış olduğu düşük faizli Emekli Kredisi kampanyasına katılabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden alan emeklilerin maaş müşterisi olmaları durumunda bankaların yapmış oldukları kampanyalardan faydalanabilmeleri için şartlara uygun bir müşteri olması isteniyor. Emekli maaşını Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden alan tüm vatandaşlar, maaş, taşıma işlemleri sonrasında da hem emekli promosyon alabilecekler Hemde başvurularını gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de artık hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank, emekli maaşa alan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerinde ise 100000 TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi vermektedir. Başvurularınızı banka şubelerine giderek de hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyası adı altında sizler başvurumuzu gerçekleştirebilecek onaylanan bu kredilerde hesaplarınızı yatırarak aynı gün içinde kullanabileceksiniz.

Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen tüm vatandaşlar, başvuru şartları uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri internet bankacılığı uygulamaları üzerinden de yatıra bilmektedir.

Emekli maaşınızı Garanti Bankası Akbank ve Denizbank üzerinden alıyorsanız, 100000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde yüksek limitli kredi onayı almanız durumunda sizlere 24 ay vadeli kredi verilecek ve ayrıca diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve kredi borçlarınızı kapatmanız için de destekler sunulacaktır. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank, resmi internet sitesi üzerindeki ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran herkes bireysel ihtiyaç kredisi adı altında verilen bu kampanyalara katılabilir, onaylanan kredileri de hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabilmektedirler. Garanti Bankası Akbank ve Denizbank, ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisini 5 dakika içerisinde sunmaktadır.