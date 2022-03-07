Emekli Maaşını Almadan Önce 3.000 TL, 2.000 TL, 1.000 TL Ödeme Yapılıyor!

Emekli maaşı alan kişiler için müjdeli bir kampanyaya imza atıldı. Maaşınızı almadan önce tarafınıza banka hesabı üzerinden 3000 TL'ye kadar ödeme alma gerçekleşecek.

Emekli olan vatandaşlara verilmekte olan emekli promosyonları ile ilgili bankalar tarafından son dakika açıklamaları gelmeye devam etmektedir. Emekli promosyon ödemeleri, emekliler tarafından yakından takip edilmekte olduğu için bankalar da emeli vatandaşlara yönelik özel kampanyaları düzenlemeleri ve kampanyaları paylaşmaya devam ediyor. Bankalar üzerinden başvurusunu yapacak olan kişilerin belirli şartlara uygun olması halinde 5 dakika içerisinde emekli promosyon ödemesini alabileceklerdir. Özellikle bu konuda özel bankalar aracılığı ile yapılan bu kampanyalar ile beraber 3.000 TL, 2.000 TL ve 1.000 TL olan emekli promosyonlarını alabileceksiniz.

Emekli Maaş Müşterilerine 2000 TL Ödeme

Yapı Kredi Bankası, hem normal müşterileri hem de emekli müşterilerine öze olarak yaptığı kampanyalar ile memnuniyet yaratmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler ile beraber yüksek düzeyde emekli promosyonu ödemesinden faydalanmak isteyen emekliler, bu banka aracılığı ile işlem yapabilmektedirler. Bankanın emekli maaş müşterisi olan vatandaşlar, 2.000 TL'ye varan limitlerde de banka üzerinden emekli promosyon ödemesini alabilecektir.

Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinden yaptığı bu kampanya ile beraber emekli maaşlarını 3 sene boyunca bu banka üzerinden almakta olan kişilere 2.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu. 2.000 TL ve de üzerinde ödeme almak isteyen kişiler, bankanın nakit avans ödeme başvurusunu yapabilirler. En düşük ödemeler de banka şubelerinden ya da bankanın mobil uygulaması aracılığı ile alınabilmektedir. Bankadan maaş almaya yönelik verilen taahhüt ile 2500 TL ve de üzerinde emekli maaşı almakta olan kişiler. 2.000 TL'ye kadar limitlerde nakit ödeme alabileceklerdir.

2.500 TL altında maaş almakta olan kişiler ise yüksek limitli olarak ödemeden faydalanamayacaklardır. Emekli maaş promosyonu ödemesini almak isteyen emeklilerin banka ile 3 yıllık maaş sözleşmesi yapması gereklidir. Banka şubeleri ile görüşerek ya da bankanın internet sitesi aracılığı ile başvuru yapmak mümkündür. Emekli promosyon ödemesinin alınabilmesi için maaşını başka bankadan alan kişilerin, maaşlarını Yapı Kredi Bankası’na taşımaları ve yine 3 yıllık sözleşme imzalamaları yeterli olacaktır.