Emekli maaşına zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 4.333 TL oluyor! Yeni maaş seviyeleri gelmeye başladı!

Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri her ay açıklanmaktadır ve bu verilerin kamuoyuna açıklanmasının ardından da emekli vatandaşlara yapılacak olan zam oranları da kesinleşmiş bir şekilde gündeme son dakika olarak sunulmuştur.

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, son zamanlarda artış gösteren enflasyon oranlarına karşılık olarak, memur ve de emekli maaşlarına yönelik olarak yüzde 2,5 oranı seviyesinde ek zamların yapılacağına yönelik açıklamalarda bulundu.. Emeklilerin 2022 yılı için ilk 6 ayında alınacak olan maaşlar, yüzde 30,95 oranı seviyesinde zamlandı. Bu yükselişin ardından ise Temmuz ayı emekli vatandaşların maaşları hakkında bazı hesaplamalar da yapılmaya başlanmıştır. Bu hesaplamalar ile birlikte emeklilerin yüzünü güldürecek ve cebini rahatlatacak olan rakamlar paylaşıma açıldı.

TOPLAM ENFLASYON GÖRE ZAM

Devlet kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışmakta olan, SSK- BAĞKUR ve de Emekli Sandığı’ndan emekli olan milyonlarca vatandaş, her sene maaşlarına toplam iki defa olmak üzere zam almaktadırlar. 6 aylık süre sonrası için açıklanan toplam enflasyon oranında zam yapılması beklenmektedir.

YÜZDE 16,45 ORANINDA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu’nun Ocak ve Şubat aylarının son haftalarında açıkladığı aylık enflasyon rakamlarından sonra zam için güncel ve yeni hesaplamalar da yapılmıştır. Yılın ikinci yarısında olmak üzere yani Temmuz ayı için emekli maaşlarına yine zam yapılacaktır. Yapılacak olan bu zam için hesaplamalar ortaya çıkmaya başlamıştır. Uzmanların yaptığı hesaplara göre, henüz iki aylık enflasyon verisi açıklanmış ve bu orana göre de emeklilerin, Temmuz ayından başlamak üzere maaşlar en az yüzde 16,45 oranı seviyesinde zamlı alacak tutarlar hesaplanmaya başlamıştır.

Enflasyon, hayat pahalılığı ve maaşlar ile ilgili bir çok uzman çeşitli açıklamalar yapmaya devam etmektedir. Uzmanlar tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamalar kapsamında Ocak ayı ve de Şubat ayı enflasyon rakamları ve de verilerine göre hesaplanan memur maaşı zamlanma oranını, yüzde 15,95 olarak açıklarken bu konuda 6 ayın sonunda enflasyon oran ve verileri bu seviyelerde kalsa dahi, verilmesi gereken en düşük maaş seviyesinin 4 Bin 794 TL olabileceği bilgisi paylaşıldı.