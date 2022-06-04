Emekli Maaşı İş Bankası Bankasında Olanlara Duyuru Yapıldı: Başvuru 30 Haziran'a Kadar Yapılmaktadır

İş Bankası'ndan emekli maaşı alan emekliler için bülten yayınlandı. İş Bankası emekli müşterilerine özel kampanya başlattı. Bu nedenle İş Bankası'ndan emekli maaşı alan ve emekli yakınlarına referans olacak kişilere nakit para yardımı yapılacak. Banka, etkinlik için 500 lira sağlayacağını duyurdu. Etkinlik 30 Haziran'da sona erecek.

Kampanya Açıklaması

İş Bankası'ndan kampanya açıklaması geldi. 1 Nisan - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında Maximum Mobil faaliyetlerine katılarak kişisel referans kodu alarak bu kodu paylaşarak SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emeklilerinin yakınları emeklilik müşterilerine yönlendirin, emekli maaşlarını İş Bankası 3 yıldır. Toplam Pazarama MaxiPuan (2 akraba) 500 TL ve taahhütlü emekli akraba başına 250 TL kazanılabilir.

Kampanya Kriterleri Nelerdir?

Etkinlik günü İş Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler etkinlikten yararlanabilmektedir. Kampanyadan yararlanacak emekli müşterilerinin Max Mobil'den aldıkları referans kodunu SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) maaşı alan emeklilerin yakınları ile paylaşmaları gerekmektedir. Kodu alan emekli yakınları 3 yıl boyunca İş Bankası üzerinden SGK emekliliği almayı taahhüt ettikten sonra REFERANS yazıp bir boşluk bırakarak bu referans kodunu ekleyin ve 4402 hattına SMM atın. Her müşterinin benzersiz bir tavsiye kodu vardır ve tavsiye kodları kişiseldir.

Süreç Nasıl İşliyor?

Bir müşteri bu etkinliğe katılmak için en fazla 2 kişiyi yönlendirebilir. İş Bankası müşterisi emeklileri, referans oldukları SGK (SSK / Bağkur / Emekli Sandığı) emekli maaşını İş Bankası'na getiren her müşteri için toplamda 500 TL'ye kadar 250 TL Pazarama MaxiPuan ödülü kazanabilmektedir. Sevk edilen emekli yakınlarının olay tarihinden itibaren İş Bankası'ndan maaş almasına izin verilmez.

Kampanya başlangıç tarihinde İş Bankası'ndan emekli maaşını alan ve kampanya süresince emekli maaşını başka bir bankaya aktarıp daha sonra tekrar İş Bankası'na iade etmek isteyen müşteriler kampanyadan yararlanamazlar. Kampanya başlangıç tarihinde birden fazla emekli maaşı bulunan ve İş Bankası'ndan emekli maaşı alan müşteriler, başka emekli maaşı taşımak için referans kullanılarak kampanyaya katılamazlar. Süreç bu etmenlere bağlı olarak gelişir.