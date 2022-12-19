Emekli maaşı için tarih detayı geldi! Bunu yapan daha yüksek maaş alır! Yapmayan hiç maaş alamaz!

Bunu yapan daha yüksek maaş alır! Yapmayan hiç maaş alamaz! Emekli maaşı için tarih detayı geldi! Emeklilik konusunda emekliliğin alındığı ilk ayki tutar baz teşkil etmektedir. Yani bundan sonraki maaşlar ilk aydaki maaşa göre alınmaktadır. Buna dikkat edenler 31 Aralık’ta mı yoksa 1 Ocaktan sonra mı bu dilekçeyi vermek sizin için çok kazançlı olacaktır. İşte bu konuda karar vermek için aylığınızı alacağınız ayın aylık tutarını göz önünde bulundurmanız uygun olacaktır.

Dilekçe Tarihi Çok Etkili mi?

Çalışma hayatını sonlandırarak emekli olmaya karar verenlerin emeklilik dilekçesi verme tarihi normal zamanlarda çok etkili olmamaktadır. Bu durum yüksek enflasyon dönemlerinde ise oldukça önemli hale gelmektedir. Bu sebeple normal dönemlerde çok önemsenmeyen bu tarihi bu dönemlerde dikkate almakta fayda bulunuyor.

Emeklilik dilekçenizi 1 Ocak’tan sonra verdiğinizde emekli aylığı hesabında 2022 yıllık enflasyonunun yüzde 100’ü ile 2022 yılı gayri safi yurtiçi hasıla artışının yüzde 30’u dikkate alınacak.

Ocak ayında ise 6 aylık enflasyon farkı oranında artış yapılacak. Bu hesaplamaya göre emekli maaşınızı istediğiniz zaman verebilirsiniz. Alacağınız maaş bu tarihlere göre belirlenecektir. Böylece çok daha yüksek maaş almanız söz konusu olabilir.

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