Emekli Maaşı Farkı Ne Zaman Ödenecek?

Emekli maaşının ne zaman ödeneceği binlerce kişi için merak konusu oldu. TÜİK 4 Temmuz'da açıkladı. Haziran ayı enflasyon oranına göre emekli maaşı artışı 2022 Temmuz'da belirlendi. Emekli maaş artışını açıkladıktan sonra, artan emekli maaşının hesaba aktarılması bekleniyor. Memur, SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarının ödeme planları açıklandı.

TÜİK altı ayın %42, 35 enflasyon farkını açıkladı. Bunun birlikte emekli ve memur maaş artışları da kesinleşti. Ödeme tarihini ilgililer araştırmaya başladı. İşte emekli maaşının verileceği tarihler...

Memurların Maaşları Ve Emekli Maaşları Ne Kadar Oldu?

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı. Emekliler ve memurlar için maaş artışlarını ortaya çıkardı. TÜİK, Haziran ayı aylık enflasyon oranını %4, 95 olarak açıkladı.

Enflasyon farkı nedeniyle SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları %42,35 arttı. Memur ve emekli memurlar ise %41,69 oranında artış gösterildi.

Zamlı Memur Maaşları Hesaplara Ne Zaman Aktarılacak?

Cumhurbaşkanı, "Kurban Bayramı olmadan, memur maaşlarının daha yüksek bir bedelle ödeneceğini bilmenizi isterim. Yaşlı ve engelli bakım projesi bizim için çok önemlidir. Ev temizliğinden kişisel hijyene kadar yaşlı ve engellilerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Emekli aylığı ve malullük aylığı da tatillerden önce ödenecektir" dedi.

Zamlı Emekli Maaşları Hesaplara Ne Zaman Aktarılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı duyuruda, emekli maaşı ödemeleri hakkında konuşmadı. Zamlı emeklilikle herhangi bir açıklamada bulunmadı. İşte ödeme yapılacağı tarihler...

4A SSK Emekli Maaşlarının Ödeme Zamanları

Vatandaşın merakla beklediği maaş ödemelerinin zamanları şöyle açıklandı;

Tahsis numarasının sonu 9 olanlar ayın 17'sinde alacak.

Tahsis numarasının sonu 7 olanlar ayın 18'inde alacak.

Tahsis numarasının sonu 5 olanlar ayın 19'unda alacak.

Tahsis numarasının sonu 3 olanlar ayın 20'sinde alacak.

Tahsis numarasının sonu 1 olanlar ayın 21'sinde alacak.

Tahsis numarasının sonu 8 olanlar ayın 22'sinde alacak.

Tahsis numarasının sonu 6 olanlar ayın 23'ünde alacak.

Tahsis numarasının sonu 4 olanlar ayın 24'ünde alacak.

Tahsis numarasının sonu 2 olanlar ayın 25'inde alacak.

Tahsis numarasının sonu 0 olanlar ayın 26'sında alacak.

4B Bağ-kur Emekli Maaşlarının Ödeme Zamanları

Bağkurlular için ödeme günleri şöyle belirlendi;