Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar için özel bir kredi kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında, emekli maaşını bu bankalardan alan herkese yüksek limitli kredi imkanı sunulacak. Bankaların resmi internet sitelerinde yapılan duyuruyla birlikte, vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları halinde 250.000 TL'ye kadar, 12 ay vadeli kredi verileceği duyuruldu.

Emekli maaşını alan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu için en yakın banka şubesine giderek işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Bununla birlikte, emekli maaşı alan vatandaşlar şubelere gitmeden de internet üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, internet siteleri üzerinden başvuruları değerlendirerek emekli maaşına göre belirlenen limitlerde krediyi hesaplara yatırmaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız, 50.000 TL'ye kadar olan kredilerde 36 ay vadeli ödeme planı oluşturabilirsiniz. 50.000 TL ile 100.000 TL arasındaki kredilerde ise sadece 24 ay vadeli kredi kullanabilirsiniz.

100.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunan vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları halinde aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak 12 ay vadeli kredi alabilirler. Ayrıca, 100.000 TL ve üzeri ihtiyaç kredisi kampanyasına katılan vatandaşlar, 3 ay ertelemeli ödeme seçeneğiyle krediyi kullanabilir ve 12 ay vadeli olarak hesaplarına yatırabilirler.

50.000 TL'ye kadar olan kredilerinizi internet bankacılığı üzerinden kolayca kullanabilirken, 50.000 TL üzerindeki kredi başvurularınızı emekli maaşı aldığınız banka şubesine bizzat giderek yapmanız gerekmektedir.