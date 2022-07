Emekli Maaşı Alanlara Son Dakika Müjdesi! Başvuru Yapan Emekliye Para Ödeniyor!

İş Bankası’ndan emekli maaşı alanlara duyuru yapılırken İş Bankasından emekli maaşı alanlara kampanya başlatıldığı belirtildi. Banka, resmi sitesi üzerinden detayları duyururken emekli promosyon ödemeleri dışında bir kampanya olduğu aktarıldı. Buna göre, emekli maaşını İş Bankası’ndan alıp da emekli yakınına referans olanlara 500 TL hediye edileceği belirtilerek kampanyanın 30 Eylül’de biteceği aktarıldı…



Son Tarih 30 Eylül



30 Eylül 2022’ye kadar Maximum Mobil’den kampanyaya katılarak Referans Kodunuzu kolayca alabileceğiniz belirtilen duyuruda kampanyadan yararlanacak müşterilerimizin Maximum Mobil’den kampanyaya katılıp aldığı Referans Kodunu SGK (SSK / Bağ-Kur / Emekli Sandığı) maaşı sahibi emekli yakınları ile paylaşması gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra yapılan duyuruda kodu alan emekli yakınların SGK emekli maaşlarını 3 yıl süre ile İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt ederek taşıması ve ardından REFERANS yazıp bir boşluk bırakarak bu Referans Kodunu da ekleyip 4402’ye SMS atmalarının yeterli olduğu ifade edildi.



Tüm Kampanya Detayları



Her müşterinin tek Referans Kodu vardır ve referans kodları kişiye özeldir. Bir müşteri en fazla 2 kişiye referans olarak kampanyaya katılım sağlayabilir. İş Bankası müşterileri referans oldukları kişilerden, SGK ( SSK / Bağ-Kur / Emekli Sandığı) emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan her bir müşteri için 250 TL, toplamda en fazla 500 TL Pazarama MaxiPuan ödülü kazanabilir. Referans olunacak emekli yakının maaşını 10 Haziran 2022 tarihinden önce İş Bankası’ndan almıyor olması gerekmektedir.



Toplam 500 TL Kazanılacak



• Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan ve Referans Kodu ile 4402’ye SMS atarak kampanyaya başarılı katılım sağlayan her bir emekli yakını için 250 TL olmak üzere en fazla iki emekli yakını için toplam 500 TL Pazarama MaxiPuanı kazanılabilir.



İş Bankası Tatil Planı Olanlara Müjdeyi Verdi



İş bankası yeni kampanyasını internet üzerinden duyurdu. İş bankası kendi bankasında kredi kartı ve bankamatik kartı olanlara yeni kampanya açıkladı. Özellikle bu yıl içinde tatil planı olan müşteriler için yeni bir fırsat açıklandı. Kampanyaya katılacak olan kişilere 400 TL'ye kadar indirim verilecek. İş bankası resmi internet sitesinde yapılan duyuru ile birlikte, tatilbudur.com üzerinden İş bankası kredi kartı veya bankamatik kartınız ile tek seferde ödeyeceğiniz 7000 TL ve üzerindeki tatil alışverişinize 400 TL indirim yapılacaktır. Kampanyaya katılmadan önce 22 Haziran ve 26 Eylül arasında Maximum mobil uygulaması üzerinden kod almanız ve tatilbudur.com sitesinde yapacağınız alışverişlerde bu kodu girerek ödemenizi tamamlamanız gerekmektedir. 7000 TL üzerinde taksitli veya peşin alışverişlerinizde seçili oteller için 400 tl indirim alabileceksiniz. Kampanya kodları sadece Tatilbudur.com web sitesi, mobil uygulama, acenteler ve çağrı merkezi üzerinden 22.06.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasında yapılacak olan konaklamalarda ve 26.09.2022 tarihine kadar olan satışlarda geçerlidir. Ayrıca bu kampanyaya katılacak kişilere banka 4 gece ve üzerinde konaklama yapma işlemleri sonrasında hediye indirim vermektedir.



İş Bankası Tatil Kredisi



İş bankası ayrıca tatile gidecek olan bireysel müşteriler için tatil kredisi vereceğini duyurdu. Tatil kredisi adıyla alınacak olan bu kredilerde banka 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi imkanı sağlamaktadır. Banka hesabı olan kişiler İŞ CEP uygulamasına giriş yaparak hemen kredi başvurusu yapabilirler. Bu şekilde kredi notu uygun olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. İş cep uygulaması üzerinden ayrıca düşük faizli ve masrafsız kredi alabileceksiniz.