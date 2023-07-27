Emeklilere özel promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor ve Türkiye İş Bankası da bu yarışta iddialı bir adım atıyor. İş Bankası, emekli maaşı alanlara yönelik yeni bir kampanya başlatarak dikkatleri üzerine çekiyor. Eğer emekli maaşınızı İş Bankası'na taşımayı düşünüyorsanız, bu kampanyadan faydalanarak ek promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Temmuz ayında duyurulan bu yeni kampanya, emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan ve 3 yıl boyunca bu bankadan maaşını almaya taahhüt eden emeklilere sunuluyor. Kampanyadan faydalanmak için tek şart, 3 yıl süresince maaşınızı İş Bankası'ndan almayı taahhüt etmek.

İş Bankası'nın bu kampanyası, ihtiyaç kredisi imkanı ve uygun faiz oranlarıyla birleştirilmiş durumda. Yani, emekli maaşınızı 3 yıl boyunca İş Bankası'ndan almayı kabul ederseniz, hem ihtiyaç kredisi kullanabilir hem de 8500 TL'ye kadar ek emekli promosyonundan faydalanabilirsiniz.

Peki, emekli promosyonları neye göre belirleniyor? Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan herkes, 8500 TL'ye kadar promosyon alma hakkına sahip oluyor. Promosyon miktarı, emekli maaşınıza göre farklılık gösteriyor. Örneğin, aylık 3500 TL ve altında emekli maaşı alanlar 4500 TL promosyon alırken, 3500 TL ile 7500 TL arasında maaş alanlar için promosyon miktarı 5250 TL oluyor. 7500 TL ile 10000 TL arasında maaş alanlar ise 6750 TL promosyon alabiliyor. Eğer aylık emekli maaşınız 10000 TL ve üzerindeyse, İş Bankası'ndan 7500 TL'ye kadar promosyon elde edebilirsiniz.

Ancak, promosyon fırsatları burada bitmiyor. İş Bankası, emekli maaşınıza ek olarak 1000 TL bonus promosyon da sunuyor. Bu sayede, 10000 TL ve üzeri maaş alan emekliler, toplamda 8500 TL'ye kadar promosyon alabiliyorlar. İş Bankası'nın emeklilere yönelik bu özel kampanyası, emekli vatandaşlar için cazip bir fırsat sunuyor. Ek promosyon ve ihtiyaç kredisi imkanıyla emeklilerin mali durumuna katkı sağlamayı hedefleyen bu kampanya, emekli vatandaşlar arasında büyük ilgi görmektedir.