Gün geçtikçe yükselen yaşam maliyetleri, emeklilerin bütçesini sıkıştırmakta ve ay sonunu getirebilmek adeta bir maratona dönüşmektedir. Bu durumu hafifletmek adına bankaların emeklilere yönelik sunduğu özel kredi paketleri büyük önem taşır. Türkiye İş Bankası, emekli vatandaşlarımızın nakit ihtiyaçlarını gidermek üzere özel bir ihtiyaç kredisi paketi sunuyor.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılıyor?

İş Bankası'nın emekli vatandaşlarımız için sunduğu bu özel ihtiyaç kredisi paketinden yararlanmak oldukça basit. İnternet şubesi ya da İşCep uygulaması üzerinden gerçekleştirilen başvurular ile acil nakit ihtiyacınızı kolayca giderebilirsiniz. Banka, 36 aya varan vade seçenekleri ve düşük faiz oranlarıyla kredi kullanım fırsatı sunmaktadır. Emeklilere özel bu teklifler, düşük faizli kredinin daha kolay ulaşılabilir olmasını sağlıyor.

İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları

İş Bankası'nın emeklilere özel sunmuş olduğu 10.000 TL'lik kredi paketi, %2.35 faiz oranı ve 36 ay varan taksit seçenekleri ile acil nakit ihtiyaçlarınızı rahatlıkla gidermenize olanak sağlıyor. Bu özel kredi paketinden yararlananlar, aşağıdaki ödeme tablosunda belirtilen miktarlar doğrultusunda ödemelerini yapabilecekler:

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Kredi Faiz Oranı: %2.35

Kredi Vade Süresi: 36 ay

Kredi Tahsis Ücreti: 55 TL

Kredi Aylık Taksit Tutarı: 454 TL

Bankanın belirlemiş olduğu bu faiz oranları, kişinin kredi notuna ve risk durumuna göre değiştirilebiliyor. Banka, gerekli gördüğünde kişiden ek belge talep edebiliyor. Unutmayın, emekli müşterinin bankadan kredi talep ettiği durumda, kredi borcu kapanana kadar herhangi bir şekilde farklı bir bankaya geçiş yapması mümkün olmuyor. İş Bankası'nın emeklilere özel sunmuş olduğu bu kredi paketi, acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve ay sonunu rahatça getirebilmek adına büyük bir fırsat. Başvurunuzu İş Bankası'nın internet şubesi ya da İşCep uygulaması üzerinden kolayca yapabilir, bu fırsattan hemen yararlanabilirsiniz.