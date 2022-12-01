Emekli maaşı alanlar! Ek ödeme alacaksınız, Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank veriyor, Maaş almanız yeterli...

Emekli maaşı alan vatandaşlar Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden yapmış oldukları emekli ödemeleri haricinde ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi kullanmak istiyorlarsa da tekrardan başvuru yaparak kredi onayı alabilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyurular sonrasında başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecektir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen emekliler için başlatmış olduğu Bu kampanyada emekli maaşı alan vatandaşlara 50.000 TL kredi ödemesi gerçekleştireceğini açıkladı. Emekli olan kişiler Bu bankalar üzerinden maaş almaları durumunda kredi ödemesi alabilmektedir.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen tüm vatandaşlara başvuru şartlarına uygun olması durumunda bankanın resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabilecekleri bir kampanya hazırladı.

Emekli maaşı hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirmeniz durumunda kredi kullanmak istiyorsanız 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu ayrıca Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulaması üzerinden de başvuru yapılarak verilmektedir. Emekli maaşı bu bankada olan veya emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine taşıyan tüm vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda nakit kredi kullanacak olan kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırılarak ödenmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa özellikle banka şubelerine giderek bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi kullanabilir ve emekli maaşı hesabınız üzerinden ayrıca borç kapatma kredisi de alarak diğer bankalardaki olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı kapatabilirsiniz.