Emekli Maaşı Alanlar Dikkat! Hesabınıza 4.444 TL Ödeme Yatacak. Emekli olan ve bankalardan emekli maaşı alan kişilerin 4.444 TL ödeme almaları için internet üzerinden başvuru yapmaları gerekiyor. Banka üzerinden yapılan duyuruda Yapı Kredi Bankası hesabı olan emeklinin bankanın 4444 TL'ye kadar nakit avans vereceğini açıkladı. 2022 yılı içinde verilecek olan bu nakit avans limitleri için bankalardan başvuru yapacak olan kişilerin hemen hesaplarına ödemeler yatacak. Nakit ihtiyacınız varsa banka şubelerine gitmeden hemen işlem yapabileceksiniz. Yapı Kredi Bankası 4444 TL ödeme için sizlere kredili mevduat hesabı açacak ve maaş hesabınıza ek artı para olarak bu nakit kampanyasından faydalanacaksınız.

Emekliye 4.444 TL Ödeme İçin Şartlar Nedir?

Emekli olan kişiler 4.444 TL ödeme alabilmeleri için başvuru şartlarını bilmesi gerekiyor. Yapı Kredi Bankası bu ödemeleri vereceği emeklilerin kendi bankasından maaş almasını istiyor. Başvuru yapan emekli kendi bankasından maaş alması durumunda kredi notu da uygunsa hemen onay alacakladır. Belirli şartlara göre 70 yaşına kadar olan emeklilerin başvurularını hemen hesaplarına atabileceklerdir.

Yapı kredi bankası 4.444 TL ödeme için başvuru Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasından alıyor. Bu şekilde yapılacak nakit başvurusu sonucunu da hemen öğreniyorsunuz. Ek para veya artı para hesabınıza yatınca bu parayı dilediğiniz gibi harcaya bilir ve bu parayı 12 ay vadeye bölerek taksitli nakit avans limiti olarak da geri ödeyebilirsiniz.

Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası üzerinden alan kişilere ayrıca banka kredi veriyor. SMS ile başvuru yaparak hemen sonuç alabileceksiniz. Bireysel yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve Emekli maaşınızı yazarak 4411 numarasına atın. Bu şekilde yaptığınız başvuruda banka hemen sonuç verecek ve bu sonucu cep telefonunuza gelecek mesaj ile öğreneceksiniz. Bu ihtiyaç kredilerinde 36 ay vadeye kadar 50.000 TL ödeme verilirken, 50.000 TL üzerindeki kredilerde banka 24 ay vadeye kadar kredi imkanı tanımaktadır. Yapı Kredi Bankası resmi internet sitesinden veya banka şubelerinden de kampanya detaylarını öğrenebilirsiniz. Emekli maaşınızı Yapı Kredi Bankası şubelerine taşıdığınız zaman ise 2.500 TL'ye kadar ayrıca emekli promosyonu da alacaksınız.