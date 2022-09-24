Emekli maaşı alanlar dikkat! Eğer başvuru yapmazsanız, 5 gün süreniz var!

Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular ile birlikte 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanmak isteyen vatandaşlara 5 gün süre biçildi. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapacağınız başvurular sonrasında 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanacak olan emekli maaşı müşterilerine Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank destek kredisine 5 gün süre kaldığını açıkladı. Türkiye'de kamu Bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası VakıfBank yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte nakit kredi kullanacak olan kişileri aynı gün içinde destek ödemeleri vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden destek kredi kampanyasına katılarak başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak başvuru süresince hemen aynı gün içinde destek kredi ödemelerinden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası ve Vakıfbank yapmış oldukları kampanyalar ile birlikte emekli maaşı alan vatandaşlara sürekli olarak destek vereceğini açıkladı.

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilerin maaşlarını Bu banka üzerinden almaları durumunda ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli Kredi alabileceği Haberi geldi. Nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşları için yapılan bu kampanyalarda ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler hesaplarımızı yatırılarak da aynı gün içinde kullanmanıza olanak sağlayacaktır.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank internet sitesi üzerinden banka şubelerinden banka ATM'sinden ve müşteri hizmetleri üzerinden başvurusu yapabileceğiniz gibi ayrıca internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurularında bulunacak olan emeklilere daha düşük faizli ve masrafsız olarak da krediler verilmektedir.