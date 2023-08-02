Emekli vatandaşlar için sevindirici haber! Artık TC kimlik kartı numaranıza göre, 9000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine başvurabilirsiniz. Emekli maaşınızın ödemesini aldığınız bankalar üzerinden yapacağınız başvurularla, 9000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine sahip olabilirsiniz. Bu kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, 36 ay vadeli ve yüksek limitlerde kredi ödeme imkanına sahip olacaklar. Başvurunuzu gerçekleştirerek, kredi sonucunuzu sadece 5 dakika içinde öğrenebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Emekli Maaşıyla İhtiyaç Kredisi

Emekli maaş hesabınız aracılığıyla ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için Garanti Bankası bu kampanyayı başlatmış durumda. En yakın Garanti Bankası şubesine giderek, kimlikleriyle birlikte başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Bankanın uygun kredi şartlarına uygun olan emekli vatandaşlar, aynı gün içinde kredi ödemelerini alabilirler. Ayrıca Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve PTT üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar da bu bankalardan 9000 TL'ye kadar kredi kullanabilirler. Başvurularını internet bankacılığı uygulamaları veya müşteri hizmetleri numarası üzerinden de yapabilirler. Yakınlarına en yakın banka şubesine kimlikleriyle birlikte giderek de başvuruda bulunabilirler.

Akbank ve Denizbank da Emekli Kredisi Veriyor!

Ayrıca Kamu bankaları ve Garanti Bankası dışında kalan vatandaşlar için Akbank ve Denizbank da 9000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı sunuyor. Bu bankaların internet bankacılığı üzerinden veya müşteri hizmetleri aracılığıyla başvuru yaparak emekli kredisinden faydalanabilirsiniz.

Emekli maaşı alan kişiler için yapılan bu ödemelerde nakit kredi almak isteyenlerin bankalarda herhangi bir icralık ve avukatlık durumunun olmaması gerekmektedir. Nakit kredi almak için başvuru yapacak olan kişilere banka 5 dakika içinde sonuç vermektedir. Kredi notu ve kredi faiz oranları bankalar tarafından belirlenmektedir. Bu sebepten ötürü başvuru yapacağınız bankayı iyi seçmeniz gerekmektedir.