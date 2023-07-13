Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Temmuz ayı emekli maaşlarına ek zam yapılacağını duyurdu. Buna göre, emekli maaşları yüzde 25 oranında zamlanacak. Yeni zamlı maaşlar, 17 Temmuz itibariyle hesaplara yatmaya başlayacak. En düşük emekli maaşı, 7 bin 901 liradan 9 bin 877 liraya yükselecek. Memur emeklileri, 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 17 Temmuz ile 28 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alacak.

Zamlı maaşların yatacağı tarihler, aşağıdaki gibidir:

17 Temmuz: SSK emeklileri (tahsis numarası 9 olanlar)

18 Temmuz: SSK emeklileri (tahsis numarası 7 olanlar)

19 Temmuz: SSK emeklileri (tahsis numarası 5 olanlar)

20 Temmuz: SSK emeklileri (tahsis numarası 3 olanlar)

21 Temmuz: SSK emeklileri (tahsis numarası 1 olanlar)

22 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri (tahsis numarası 9 olanlar)

23 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri (tahsis numarası 7 olanlar)

24 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri (tahsis numarası 5 olanlar)

25 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri (tahsis numarası 3 olanlar)

26 Temmuz: Bağ-Kur emeklileri (tahsis numarası 1 olanlar)

Emekli maaşlarına yapılan zam, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltecek ve refahlarını artıracaktır. Bankacılık sektöründe de, emekli maaşlarının artması, emeklilerin kredi ve diğer bankacılık ürünlerine erişimini kolaylaştıracaktır. Bu durum, emeklilerin finansal durumlarını iyileştirmeye ve yaşam standartlarını yükseltmeye yardımcı olacaktır.