Emekli Maaşı Alan Herkese Ziraat Bankası Tarafından Ödeme! 10 Maaş Faizsiz Avans Limiti İmkânı

Emekli vatandaşlar için sevindirici haber bu kez Ziraat Bankası tarafından geldi. Ziraat Bankası emekli olan vatandaşlara nakit ödeme yapmaya devam ediyor. Banka tarafından yapılan açıklamada emelli maaşı 1 500 lira ile 2 500 liraya kadar olan maaş sahibi vatandaşlar için 10 maaş tutarında avans limitli kredi verilecek. Böylece acil nakit işlemleri kolay bir şekilde gerçekleşebilecek.

Verilecek olan avans limitlerinden faydalanmak için bankanın ön plana çıkardığı şartları sağlamak gerekiyor. Alınacak olan avanslar alınan maaşlara göre şekilleniyor. İster 12 ay isterse 24 ay vadeli seçeneklerden biri tercih edilebilir. İlk taksit ödemesinde ise 3 aylık erteleme mevcut.

Kredi Notu Kampanya İçin Önemli

Kampanya Ziraat Bankası tarafından yalnız emekli vatandaşlara uygulanacak. Başvuru yapılmadan ödemeye hak kazanılmıyor. Bunun yanı sıra başvuru yapan herkes kredi notuna göre hizmetten faydalanabilecek. Tüm şartları sağlayan ve başvuru koşullarını yerine getiren kişilere 10 maaş üzerinden avans limiti verilecek.

Ziraat Bankası üzerinden maaş alan vatandaşlara işlem yapılacak. Şayet emekli maaşı başka banka üzerinden alınıyorsa, bu işlem onlar için gerçekleştirilmeyecek. Şubelerde işlem yapmak isteyenler gerekil bütün belgeleri temin etmek zorundadırlar. Tüm belgeler temin edildikten sonra başvuru yapılabilir.

Başvuru yapıldıktan sonra T.C. kimlik numarası üzerinden vatandaşa işlem yapılacak. Yapılacak olan değerlendirme sonucu sonuçlar vatandaşa bildirilerek banka siciline işlenecek.

İnternet ya da Bankadan Başvuru Yapılabilecek

10 maaşa kadar nakit avans limiti alınmak isteniliyorsa, emekli maaşı Ziraat Bankası üzerinden alınması gerekir. T.C. kimlik kartı ile şubeden başvuru yapabilirsiniz. Gerekli başvuru yapılıp onay alındıktan sonra kredinizi kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra internet üzerinden de başvuru yapılabildiği gibi mobil uygulama üzerinden de gerekli başvurunuzu yapabilirsiniz. Her yöntemi kullanarak başvuru yaptığınızda olumlu yanıt sonucu kredinizi kullanabilirsiniz.