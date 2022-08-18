Emekli maaşı alan herkese 6000 TL ödeneceği haberi doğru çıktı! Emekliler bankaya gittiklerinde kuyrukları gördü...

Emekli olan kişiler 6000 TL ödeme alabileceklerdir. TEB bankası yaptığı yeni kampanyada emekli promosyonu zam yapıldığını duyurdu ve emekli olan kişilerin bankalara akın etmesini sağladı. Emekli maaşı alan kişiler için ilgilenen bu haberde 5500 TL'ye kadar emekli promosyonu verilirken ayrıca 500 TL'de artı para imkanından faydalanacağı söyleniyor. Emekli maaşını alan kişiler 3 yıl boyunca emekli maaşını alma sözü verirse TEB bankası bu kişilere 5500 TL'ye kadar emekli promsoynu verecek. Bu promosyon haricinde ayrıca emekli yakınını getiren kişilere 250 TL ödeme verilecek. 2 emekli yakınınızı getirebilir ve 500 TL ödeme alabilirsiniz.

TEB BANKASI DUYURU PAYLAŞTI!

TEB bankası üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvuru yapacak olan kişilere aynı gün içinde destek ödemeleri verilecek. Emekli maaşını kendi bankasından almaya kabul eden kişilere 5500 TL emekli promosyonu verilecektir. Bu promosyonu alacak olan emeklinin sorunsuz bir şekilde maaş taşıma işlemlerini TEB bankası üzerinden yapması gerekmektedir.

36 ay boyunca bu bankadan maaş almayı taahhüt eden ve 2 adet otomatik ödeme talimatı veren herkes başvuru yaparak 5500 TL ödemelerini alabileceklerdir. Bankayı tavsiye eden ve referans olan emeklilere de kişi başı 250 TL geri ödemesiz ödemeler alınmaktadır.

Yeni emekli maaşı almış olan kişiler de bu kampanyaya katılabilirler. 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3000 TL ödeme verilmektedir. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alan kişilere ise 4575 TL emekli promosyonu veriliyor. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alıyorsanız da 5500 TL ödeme alabileceksiniz.

Emekli maaşınızı TEB bankalarından ve e-devlet sistemi üzerinden taşıyabilirsiniz. Maaş taşıma işlemleri gerçekleştikten sonra emekli maaş üzerinden sizlere promosyon için başvuru yapılmaktadır. Emekli promosyonları haricinde ayrıca 10.000 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı başvurusu yapabileceksiniz. Bu şekilde TEB bankası üzerinden aldığınız emekli maaşı üzerinden nakit ihtiyacınızın olması durumunda her zaman paranız hazır demek. Başvuru yapan kişilere ayrıca yüksek limitli ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredileri de emekli olan kişilere özel olarak verilmektedir. TEB bankası sistemine girerek tüm kampanyaları görebilirsiniz.