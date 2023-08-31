EYT ile emekli olanlar emekli maaşlarının düşüklüğünden şikayet ediyor. Emekli aylığı hesaplanırken nelere dikkat ediliyor? Emekli maaşının yüksek olabilmesi için şartlar neler? sorusu gündemde sıcaklığını koruyor.

Emekli maaşını yüksek rakamdan alabilmek için son üç buçuk yıl büyük önem taşıyor. Uzmanlar hangi statüde olunursa olunsun kişi son 3,5 yılına dikkat etmelidir, uyarısında bulunuyor.

SSK YA DA BAĞKURDAN EMEKLİ OLANLARIN MAAŞ FARKI NASIL YANSIYOR?

İşçi statüsü ile emekli olanlar Bağ-kur statüsünden emekli olmaya göre daha avantajlı kabul ediliyor. Hem emekli maaşı hem de emeklilik süresi açısından fark kazanmış oluyor. Bağ-kur'dan emekli olunacaksa prim esas kazancının yüksek gösterilmesi büyük önem taşıyor. Bu durum emekli maaşını ciddi oranda etkiliyor.

“YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI ALMANIN SIRRI UZUN YILLAR ÇALIŞMAK DEĞİL!”

sigorta uzmanı “Uzun yıllar çalışmak önemli değil” diyerek yüksek emekli maaşı alabilmenin tek bir püf noktasını açıkladı. Brüt kazanç burada önemli oluyor. SGK'ya bildirilen primlerin yüksek olması büyük önem taşıyor. SGK'ya yatırılan primler ne kadar yüksek olursa emekli maaşı oranı da o kadar yüksek oluyor. Bu nedenle uzun yıllar çalışma yüksek maaş alabilmenin bir kriteri olarak görülmüyor.

ASKERLİK BORÇLANMASI İLE MAAŞIM YÜKSELİR Mİ?

Askerlik borçlanması ile emekli maaşı yükseltilebilir mi? sorusu da merak ediliyor. SGK uzmanı konu ile ilgili 2000 yılı öncesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“2000 yılı öncesi dönem için askerlik borçlanması yapılabiliyor. Borçlanmada yüksek tavandan yapılırsa emekli maaşı da doğal olarak yükseliyor.”