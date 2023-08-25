Emekli maaş zammı konusunda son zamanlarda pek çok siyasi tarafından açıklamalar yapılıyor. Emekliye ne zaman ek zam verileceği belli oldu. Ekim ayında Meclis açıldıktan sonra emekli zammı konusu görüşülecek. Emekliler için kademeli zam konusu da gündemde yer alıyor.

Emeklilere Temmuz ayında %25 zam yapıldı. Bu zam, emekliler için yeterli olmadı. Emekliler, maaşlarına yeniden zam yapılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçeye kaynak oluşturularak ve bütçe gelirleri artırılarak emeklilere yeniden zam yapılacağını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da emekli maaşı konusunda imkânların zorlanacağını ifade etti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL SEVİYESİNDE OLACAK

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olacağını söyledi. Merkez Bankası tarafından 6 aylık enflasyon beklentisi %31,92 olarak açıklandı. SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin 7500 TL olan maaşı, enflasyon farkının eklenmesiyle 9894 TL olacak.

Emekli maaşı 9000 TL olanların aylığı, 11 bin 873 TL seviyesine yükselecek. 10 bin TL alan kişilerin maaşı 13 bin 192 TL seviyesinde olacak. 11 bin TL maaş alanlar, 14 bin 511 TL almaya başlayacak. Erdursun, bugüne kadar görülmemiş bir zam tutarının söz konusu olabileceğini ifade etti.

KADEMELİ ZAM YAPILABİLİR

Emekliler için kademeli zam konusu yeniden gündeme geldi. 7.500 - 10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara %45 oranında zam yapılacak. 10.000 – 15.000 TL arasında maaş alanların zam oranı %40 olarak uygulanması bekleniyor. 15.000 – 20.000 arasında ödeme alanlara %35 zam verilecek. 20 bin TL üzerinde maaş alanlara yapılacak zam oranı da %30 olarak uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaş zammı için Ocak ayını işaret etti. Ancak Ekim ayında maaşlara ara zam yapılabilir. Ocak ayında ise daha yüksek bir zam yapılarak emeklilerin refah seviyesi artırılabilir.