Emekli maaş kartı olanlara 15.000 TL ödeme verilmekte! Bankalar bu kararı duyurdu!

Emekli olan vatandaşlar, maaş kartı üzerinden 15 bin TL ödeme almak istiyorsa bu habere dikkat etsin. Emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız bu ihtiyaç kredilerinde gelir belgesi istenmiyor. Kamu bankaları tarafından başlatılan bu kampanya bazı özel bankalar tarafından da kullanılmaya başlandı. Emekli olan kişiler 15 bin TL kadar ödeme almak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirebilmektedirler. 15000 TL kredi başvurusu için aşağıdaki bankalar üzerinden başvurunuzu hemen yapabilirsiniz.

QNB Finansbank

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa, 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi imkanından faydalanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka şubelerine gitmeden SMS atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Sms atarak, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atmak için TC kimlik numarasını 50 30 numarasına göndermesi yeterlidir. Yapılan bu başvuru sonrasında kredi onayı alacak olan kişilere 5 dakika içerisinde kredi işlem sonucu verilecek ve onaylanan tutar kadar kredi hesaplara yatacaktır. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir veya bu bankanın mobil uygulaması üzerinden de Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Halkbank

Devlet bankası olan Halkbank, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için başlattığı bu kampanyada 15000 TL gelir belgesiz kredi vereceğini açıkladı. Düşük faiz oranları ile başlatılan bu kredi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka 5 dakika içerisinde kredi onayı vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemleri kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilir. En yakın banka şubesine giderek, sadece kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu yaptığınız zaman sizlere sonuç verilerine onaylanan tutar, hemen hesabınıza yatar.