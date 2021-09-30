Emekli Maaş Hesabına 5000 TL ile 10.000 TL Arasında Nakit Ödeme

Emeklilerin beklediği yeni ve heyecanlı kampanya bugün itibariyle başladı. Emekli olan kişilerin hesapları üzerinden alabilecekleri 5000 TL ile 10.000 TL arasındaki nakit olarak ödenecek meblağlar emekli maaş hesaplarına yapılacak. Konu hakkındaki detaylar ise şöyle…

Emekli kişilerin beklediği m kampanya bugün ödenecek tutarların güncellenmesi ile başladı. Emekli hesapları üzerinden 5000 TL ile 10.000 TL arasındaki nakit ödemeleri, kişilerin kendi emekli maaş hesapları üzerinden yatırılacaktır.

5000 TL ile 10.000 TL arasında yapılacak olan nakit ödeme başvurusu yapmayı isteyenler için öncelikli olarak emekli olmanız gereklidir. Emekli olmanız durumunda bu limitler arasında onay verilebilecek bir kampanya kapsamında değerlendirilebilirsiniz ve onaylanan tutar kadar kredi miktarı emekli hesaplarına yatırılacaktır. Emekli olan kişilere kredi olarak verilebilecek bu ödemeler, normalde kullanılan ihtiyaç kredilerinden hariç olarak hesaplanacak ve 36 aylık vadelere varan süre ile bölünerek olabilecek en düşük faiz oranları ile acil olarak destek hesap kredisi olarak kullanılacaktır.

5000 TL ve üzeri nakit kredi ödemesi almak isteyen emekli vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda nakit ödemesini diledikleri zaman alabileceklerdir. Emekli maaşları hangi bankadan alınıyor ise ona göre başvuru şart ve koşulları değişmektedir.

Ziraat Bankası 5000 TL ve 10.000 TL arasında ödeme

Ziraat Bankası emekli olan ve kendi bankalarından maaş alan müşterilerine 5000 TL ile 10.000 TL arasında hızlı bir şekilde emekli kredisi onay işlemini yürütmektedir. Ziraat Bankası üzerinden işlem yapacak olan emekli kişiler 5000 TL ile 10.000 TL arasında nakit kredi kullanmak istedikleri takdirde 36 aya varan vade seçenekleri ile 3 aya kadar ertelemeli taksit imkanı ile nakit kredilerini kullanabileceklerdir. Ziraat Bankası müşterileri olarak emekli maaşı alan kişiler, emekli maaş hesapları üzerinden internet bankacılığı kullanarak kredi başvurularını yapabilirler.

İş Bankası 5000 TL ve 10.000 TL arasında ödeme

İş Bankası müşterileri olan emekliler, 5000 TL ve 10.000 TL arasında nakit kredi başvurusunda bulunabilecekler. Başvurular için İşCep uygulamasını da kullanarak istedikleri zaman ihtiyaç kredisine başvuru yapılabilecek. İş Bankası 5000 TL ve 10.000 TL arasında ihtiyaç kredisine başvurmak isteyen için kredi şartlarına uygun olunması durumunda İş Cep üzerinden yapılan başvuru işlemleri onaylanarak hesaplarına onaylanan tutarı alabilecek ve gerekli işlemlerini yapabileceklerdir.