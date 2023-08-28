Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de orantısız bir şekilde etkilenen emeklilerin durumunu kabul etti ve maaşlarını artırma sözü verdi. Ancak bu iyileştirmenin zamanlaması ve uygulanmasına ilişkin herhangi bir ayrıntı verilmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'den yapılan açıklamalar sürecin yılsonuna kadar uzayabileceğini göstermektedir. Peki emekli maaşları ne kadar olacak? Masada görüşülen 3 formül ne? İşte emeklilerin maaş düzenlemeleri ile alakalı tüm gelişmeler.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Temmuz ayında son derece yetersiz bir artış alan emekliler için yeni bir zam şart oldu. Ancak emekliler için ek bütçe ayrılması ciddi bir zorluk teşkil etmektedir. 2023 yılı normal bütçesi ve ek bütçesi hazırlanırken emeklilere yapılacak ek zamlar dikkate alınmadı. Yani bütçe hazırlanırken emeklilere ek zam yapılması düşünülmemişti

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) her ay 16 milyon kişiye emekli maaşı sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, bu kurumun mali gücünün pek de sağlam olmadığı görülmektedir. Bu yüzden Sonuç olarak Çalışma Bakanlığı, emeklilere yönelik geçici bir artış için hesaplamaları başlatmış ve bu acil sorunu ele almak için aktif olarak kaynak arayışına girmiştir.

EMEKLİYİ RAHATLATACAK 3 FORMÜL

Çalışma Bakanlığı’nın, üzerinde titizlikle çalıştığı emekli maaşı artış formülleri sızdırıldı. Halihazırda üç farklı formül üzerinde çalışılıyor. İşte o formüllerin detayları:

İlk formül, belirli bir miktar belirleyerek emekli maaşlarında kademeli bir artış önermektedir. Bu artış, taban maaşı 7.500 TL'nin altında olanlardan başlayarak tüm emeklilere uygulanacaktır. Amaç, 2.000 TL ile 4.000 TL arasında değişen farklı artışlar sağlamaktır.

İkinci formül ise emeklilerin Ocak zammının daha erken bir tarihe çekilmesini ve maaş artışına refah payının da dahil edilmesini öngörüyor. Emekliler için Ocak zammının yüzde 30 civarında olacağı tahmin ediliyor. Ancak hükümet refah payını da dahil ederek bu oranı yüzde 40'a çıkarmayı planlıyor. Son formül ise asgari emekli aylığı tutarının yükseltilmesine odaklanıyor. Halen 7.500 TL olarak belirlenen bu tutarın 10.000 TL'ye yükseltileceği ifade ediliyor.