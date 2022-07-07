Emekli Maaş Alanlar Dikkat! Bankamatik Kartınızı Kontrol Edin!

Emekli maaş alan vatandaşlar için özel bankalar tarafından bir duyuru yapıldı. Emekli maaş alan vatandaşlar, bankalarda hesapları olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için şubelere gelmeden internet bankacılığı üzerinden ne kadar kredi onay aldıklarını görebiliyor. Bu kampanya başlatan bankalar resmi internet siteleri üzerinden yapmış oldukları duyurular ile birlikte vatandaşlara emekli kredileri vermeye devam ediyor. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, bankamatik kartınızı kontrol ederek, ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank

Denizbank üzerinden emekli maaş alan kişiler kredi notu uygun olması durumunda banka şubeleri üzerinden başvurularını gerçekleştirebildikleri gibi, ayrıca banka şubelerine giderek, SMS ile kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredim TC kimlik yazarak, 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka üzerinden sizlere hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi imkanı sağlanmaktadır. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi notu sorgulaması ile birlikte sizlerin ne kadar kredi onayı, alacağınız hakkında bilgiler söylenmektedir. Denizbank üzerinden daha önce kredi kullandıysanız banka şubelerine giderek başvuru yapmanızı öneriyoruz.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelen ve kamu bankası olan bir bankadır. Emekli maaş alan vatandaşlar, ihtiyaç kredilerini kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı uygulaması üzerinden kredi alıp almadıklarını kontrol edebilir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabilirler. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda sizlere 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde Ziraat Bankası hesaplarınıza yatacaktır. Ziraat Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir.

Akbank

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız bu, Akbank, resmi internet sitesi üzerinden işlemlerinizi kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar da 36 ay vadeli kredilerde 50 bin TL alabiliyor. 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, ayrıca bankanın SMS kredi servisini kullanabilir ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden de bu işlemlerini gerçekleştirebilir. Emekli maaşını, Akbank, üzerinde olan vatandaşlar hemen kredi almak istiyorlarsa banka şubelerine gitmeden işlemlerini kolay bir şekilde yapabiliyor.