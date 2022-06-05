Emekli karşılıksız ödeme alacak! Kamu bankaları açıklama yaptı ve 100.000 TL ödeme onaylandı

O Bankalar Az Önce Açıkladı: Hem 100 Bin TL'ye Varan Kredi Hizmeti Hem De Karşılıksız Nakit Ödeme Yapılacak! Türkiye'nin en öncü kamu bankaları arasında yer alanı Vakıfbank ile Halk Bankası resmi internet sayfaları ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre dara düşen emekli vatandaşlar açısından geliştirilen nakit ve kredi kampanyalarının ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı.

Ekonomik koşulların çeşitli faktörler çerçevesinde gitgide ağırlaşmış olduğu şu günlerde tek maaş ile geçinmeye çalışan emekli vatandaşlara kamu bankalarından destek haberleri gelmeye devam ediyor.

Halkbank ve VakıfBank'ın Emeklilere Karşılıksız Ödeme

Türkiye'nin içi önemli kamu Bankası olarak hizmet sunmaya devam eden Vakıfbank ve Halk Bankası, zorunlu ekonomik koşullara karşı tek maaş ile direnmeye çalışan emekli vatandaşlar açısından bir promosyon kampanyası başladıklarını duyurdu.

Buna göre ortak içeriklere sahip olacak fakat iki bankanın da kendi özelinde başvuru işlemlerini açmış olduğu promosyon kampanyalarına göre maaş hesaplarını ilgili bankalardan birinin bünyesine taşımak suretiyle 3 yıl boyunca hesabın o bankada kalacağını sözünün verilmesi ile beraber SGK maaşlarına göre belirlenen tutarlarda karşılıksız bir şekilde emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Vakıfbank ile Halkbank, emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşıyan emeklilere promosyon ödemesi yapacak!

2 bankanın resmi internet sayfaları üzerinden az önce yapılan peş peşe açıklamalara göre herhangi bir bankadan maaş alan bir emekli vatandaşın emekli aylığını taşıma işlemlerini gerçekleştirerek kendi bünyesine taşıma işlemlerini yapmasından sonra en az 36 ay boyunca bu bankalardan emekli maaşı alma sözü vermeleri karşılığında kendilerine 750 TL'ye varan emekli promosyon ödemesi yapılacak.