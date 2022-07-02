Emekli ikramiye alacaklara müjdeli haber geldi! Cumhurbaşkanı açıkladı...

Bankalar üzerinden emekli ikramiyesi alacak olan vatandaşlara Bayram nakit kredisi verilecek. Emekli vatandaşlar için başlatılan Bu kampanyada Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank öncülük yapacak. 2 Temmuz itibariyle verilecek olan 1100 TL ödemeler haricinde ihtiyaç kredisi kullanacak olan emeklilere bayram kredisi olarak 25.000 TL'ye kadar gelir belgesiz onay verileceği kamu bankaları tarafından devlet destekli duyuruldu.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olacak olan kişilere emekli maaş hesapları üzerinden kredi imkanı sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli olarak işlemler yapılmaktadır.

Başvurular nasıl yapılır?

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank emekli maaşı alan vatandaşların kendi Bankası üzerinden maaş almaları durumunda düşük faiz oranları ile bayram kredisi vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilere emekli maaş hesabı üzerinden işlem yapacak. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak 25.000 TL kredi kullanmak istiyorlarsa en yakın banka şubesine giderek kimlik leri bireysel müşteri temsilcisi üzerinden kredi başvurusunu gerçekleştirebilir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olmaları durum unda hep bankacılığı üzerinden de verecek. Emekli maaşınızı almış olduğunuz Banka hesabı üzerinden alacağınız internet şifresi ile birlikte bankanın Kendi resmi mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek ve emekliler için verilmiş olan ihtiyaç kredisini hızlı bir şekilde alabileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış oldukları bu kampanyalarda emekli haricinde asgari ücretle çalışan vatandaşlara da düşük faiz oranları ile emekli kredisi verecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranları hakkında bilgileri söylemektedir.