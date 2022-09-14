Emekli için müjde! Cumhurbaşkanı duyurdu! Emekli maaşınızı bankadan alanlara 100.000 TL nakit borç kapatma kredisi ödeme

Emekli olan vatandaşlar için devlet destekli olarak verilecek yeni bir kredi kampanyasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da onayı verilen düşük faizli krediler, bugün itibariyle başladı.

100 bin TL'ye kadar kullanabileceğiniz ihtiyaç kredilerinde şartları uygun olan vatandaşların 24 ay vadeli kredi kullanabileceği haberi geldi ve bu kredi içerisinde borç kapatma kredisi alabilecekleri duyuruldu.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli olarak sadece 50000 tl kadar ödemeler yapılacak ve bu kredilerde herhangi bir kredi başvurusu yapmadan, diğer bankadaki olan kredilerimizi de kapatabileceksiniz.

DESTEK OLARAK VERİLECEK

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen kişilere devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi verilmektedir. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusunda, şartlara uygun olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, en yakın banka şubeleri üzerinden de istedikleri zaman kredi başvurularında bulunabiliyorlar. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almıyorsanız ve diğer bankalardan maşalı maaş, taşıma işlemleri yaparak, hemde borç kapatma kredisi almak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek düşük faiz oranları ile birlikte maaş, taşımalı, Emekli Kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli maaş hesabınız üzerinden yapılacak olan başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verecek olan bu bankalar, özellikle düşük faiz oranları ile birlikte kredi verdiği için sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam etmektedir. Emekli maaş hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular sonrasında kredi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan krediler hakkında bilgileri de SMS ile sizlere gönderilecektir.