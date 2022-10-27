Emekli İçin Meclisten Geçti! Emeklilere Ek Ödeme 10.000 TL Olarak Açıklandı!

Meclisten emeklilere özel bir teklif geçti! Emeklilere verilecek olan ek ödeme 10.000 TL olarak açıklandı! Her emeklinin alması planlanan ödeme için şartlar belli oldu. Şartlar da belli oldu. Emekli vatandaşlar için ye bu müjdeli haber ise devlet tarafından verildi.

Emekli olan vatandaşlarımız için devlet destekli olarak verilmesi hedeflenen 10.000 TL ek ödemeler, son dakika kampanyası olarak açıklandı. Emekli vatandaşlar için devlet destekli şekilde verilecek 10.000 TL ihtiyaç kredi ödemesinde Ziraat Bankası, Vakıfbank ve de Halkbank, üzerinden işlem yapılabilmesi planlanıyor.

Emekli maaşınızı kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ya da Halkbank aracılığı ile alıyorsanız başvurularınızı internet üzerinden gerçekleştirebileceksiniz ve devlet destekli sunulacak olan bu fırsatlar son dakika olarak açıklandı. Ekim ayı sonuna kadar başvuru adımları gerçekleştirilecek olan kampanya katılımında kendi emekli maaşlarınızı aldığınız hesaplarınız üzerinden 10.000 TL alabileceksiniz. Üstelik bu kampanya için daha önce maaş bankanızdan kredi kullanmışsanız bile sizlere bu konuda yardımcı olunarak onay verilecek ve işlemleriniz yapılacaktır. İhtiyaç kredisi kapsamında nakit kullanmak istiyorsanız, mutlaka emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank üzerinden almanız gereklidir.

Emekli maaşlarınızı Ziraat Bankası ile beraber Vakıfbank ya da Halkbank üzerinden almıyorsanız, o halde başvurunuzu yaparken kredi notunuza bağlı olarak değerlendirme yapılacaktır. Banka kendi politikalarına bağlı olarak kredi onayı verilip verilmediği işlemi yapılacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank aracılığı ile emekli maaşınızı taşıma işlemi yaptıysanız da sadece 10.000 TL ile sınırlı değil daha yüksek limitte ihtiyaç kredileri de kullanabilirsiniz.