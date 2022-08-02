Emekli İçin Ek Ödeme Haberi Geldi, Nakit Olarak Para Yardımı Bankalar Yapacak ve Online Verilecek....

Emekli maaş hesabınız üzerinden ek ödeme alarak nakit ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız sizlere müjdeli haber geldi. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz. Maaş hesabınıza ek olarak verilecek bu nakit kampanyasında 15.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen emeklilere internet bankacılığı uygulamaları üzerinden işlemler yapılarak şubelere gitmeden kredi kullandırılmaktadır. Emekli maaşı alan vatandaşların ekonomik sıkıntı yaşamaları durumunda ve bankalar üzerinden kredi almak istemeleri durumunda ilk olarak tercih edecekleri banka kendi emekli maaşı almış oldukları bankalar olmaktadır. Emekli maaşım almış olduğunuz banka üzerindeki hesabınız aracılığı ile birlikte internet şifresi oluşturarak internet bankacılığına giriş yapabilecek ve bu bankadan internet üzerinden şubelere gitmeden kredi kullanabileceksiniz.

Yapılan bu kampanyalar için işlem yapacak olan kamu bankaları Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank kendi Bankası'ndan emekli maaşı alan vatandaşları onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak işlemler yapılarak ihtiyaç kredisi kullandırılmaktadır.

En yakın banka şubesine giderek de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz bu kampanyalara katılacak olan kişiler sadece kamu bankaları üzerinden işlem yapamaz. Ülkemizde bulunan özel bankalar üzerinden de emekli maaşı almanız durumunda bu bankaların internet bankacılığını kullanarak işlemlerinizi gerçekleştirerek yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Akbank yapmış olduğu kampanyada özellikle kendi bankasından maaş alan vatandaşlar için Akbank direkt uygulamasını kullanmalarına olanak sağlamaktadır. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak hızlı bir şekilde Kredi verilmektedir. Akbank ayrıca emekli olan vatandaşlara ek ödeme verebilmeleri için cep telefonları üzerinden SMS atmalarını da istemektedir. Kredi yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermeniz durumunda Akbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.