Emekli için akşam duyurusu! Maaş alanlar 1000 ile 3000 arasında ödeme alacak

Şu sıralar emekli maaşınız üzerinden yeni bir kampanya başlatıldığı bilgisi geliyor. Bu kampanyaya katılırsanız 3000 TL'ye kadar ödeme alacaksınız. Emeklilere verilen emeklilik teşvikleri ile ilgili son dakika duyuruları yapılacak. Belirli koşullar sağlandığı takdirde, bankalar aracılığıyla başvuran kişiler 5 dakika içerisinde emeklilik promosyon ödemesi alabilecektir. Özellikle özel banka kampanyaları aracılığıyla 3000 TL, 2000 TL ve 1000 TL emeklilik promosyonları elde edebileceksiniz.

Emekli Maaş Müşterilerine 2000 TL

Yapı Kredi Bankası son dönemde yaptığı kampanyalar ile büyük ilgi görmeye devam ediyor. Bu banka, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler veya yüksek emekli promosyonu almak isteyen emekliler için işlem yapabilmektedir. Emekli maaş müşterileri bankadan 2000 TL'ye kadar emekli maaşı kampanyasından yararlanabilecek. Yapı Kredi Bankası'nın resmi internet sitesinde duyurulan bu program kapsamında 3 yıl süreyle emekli maaşını Yapı Kredi Bankası'ndan alanlar 2000 TL'ye kadar ödeme alacak. Ayrıca en az 2000 TL ödeme almak için banka nakit avans başvurusunda bulunabilirsiniz. En düşük faizli ödemeleri banka şubelerinde ve bankanın mobil uygulamasında bulaiblirsiniz. 2500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlar, banka maaşı almayı kabul etmeleri halinde 2000 TL'ye kadar nakit ödeme alabilecekler.

Fakat bilinmesi gereken bir diğer konu ise ne yazık ki, 2500 TL'den az kazanan hiç kimse bu yüksek seviyelerde ödeme alamayacaktır. Emekli maaş promosyonu almak isteyen emekliler, banka ile üç yıllık bir sözleşme imzalamalıdır. Bu sözleşme, bir banka şubesinde şahsen veya bankanın internet sitesinde çevrimiçi olarak doldurulabilir.

İsterseniz Maaş Taşıma da Yapabileceksiniz

Başka bir bankadan emekli maaşı alıyorsanız, SGK veya e-devlet sitesi üzerinden bankaya uğramadan maaşınızı aktarabilirsiniz. Maaş transferi işlemleri ve emekli maaşınızdan nakit para çekme işlemleri de dahil olmak üzere hemen şimdi Yapı Kredi Bankası'nı kullanabilirsiniz. Yapı Kredi bankasından emekli maaşı alan kişiler bankanın kredilendirme faaliyetlerine katılma hakkına sahiptir. Bu şekilde hem ihtiyaç kredisi hem de borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Sonuç olarak, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen herkesin kurallara uyması halinde bunu yapmasına izin verilecek. Daha detaylı bilgiler bankanın resmi web sitesinde mevcuttur.