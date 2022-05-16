Emekli hesaplarına 6777 TL Ödeme yattı! Son dakika

Emekli olan kişilerin hesaplarını 6777 TL ödeme yapıyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan emeklerken de emekli maaş almış oldukları banka üzerinden yapacakları işlemler ile birlikte hesaplarına ihtiyaç kredisi değil, artı para olarak hızlı bir şekilde işlem yapacak. Verilecek olan destek ödemeleri mayıs ayı içerisinde sizlerin hesaplarına yatmaktadır. Nakit sıkıntısı yaşayan emeklilerin kendi emekli maaşımı almış oldukları bankalar üzerinden yapacakları başvurular ile birlikte artı para olarak 6777 TL ödeme alacaklardır.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden ister banka şubesine giderek, ister müşteri hizmetlerini arayarak isterlerse de internet bankacılığını kullanarak, kredili mevduat hesabı başvurusu yapabiliyor. Kredili mevduat hesabı başvurusu yaptıktan sonra sizlere 12 ay vadeye kadar işlem yapılmaktadır. Onaylanan tutar sizin hesabınıza artı para olarak yatacak ve bu parayı istediğiniz zaman kullandıktan sonra ödemelerine başlayacaksınız. eğer daha önce banka üzerinden kredi almadıysanız ve ihtiyaç kredisi olarak da emekli olan vatandaşlara bu banka, yüksek limitli 36 ay vadeye kadar 50000 TL gelir belgesiz kredi imkanı sunmaktadır.

Denizbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Sadece kamu bankaları değil, özel bankalar tarafından da verilen bu nakit desteğinde, Denizbank kurtaran hesap adında bir kredili mevduat hesabı oluşturmaktadır. Denizbank üzerinden kurtaran hesap başvurusu yapacak olan emekliler, kendi bankasından maaş alması durumunda mobil uygulama ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden başvurularını yapabilmektedir. Denizbank ayrıca SMS ile de başvuru imkanı alıyor. 6777 TL ödeme alacak olan emekliler, cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kurtaran yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaralarını yazarak bu mesajı: 32 80 numarasına göndermeleri durumunda bu hesaba başvuruda bulunacaktır. Para başvurusunu yaptıktan sonra hemen sizlere ne kadar onayın verildiği gösterilmektedir.

Halkbank üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Kamu bankası olan Halkbank üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek olan vatandaşlar, devlet bankası olmasından dolayı internet bankacılığını kullanabilir veya banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte emekli maaşı hesabı üzerinden işlem yapabilir. Kredili mevduat hesabı olarak hesabınıza yatacak olan bu para, kendi emekli maaşınız üzerinden artı para olarak görünmektedir.