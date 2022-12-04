Emekli Esnafa Özel Düşük Faizli Transfer Kredisi Başladı! Emekliler Dikkat Bu Haber Size

Emekli Esnafa Özel Düşük Faizli Transfer Kredisi. Denizbank emeklilere özel kampanya sınırını genişletti. Özel vade aralığı ile 150.000 TL'ye kadar Transfer Kredi kampanyasına duyurdu. İşletme sahibi tüm emekliler bu kampanyadan faydalanabilecek. Bankada bulunan borçlar ve bireysel emeklilik hesabı DenizBank'a transfer edildiği anda taksitlenerek yeniden rahat bir ödeme planı oluşturuluyor. Kampanyaya katılmak isteyenlerin Denizbank şubelerini ziyaret etmesi yeterli oluyor. Sunulan kampanya yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyor.

Emekli Transfer Kredisi Ödeme Tablosu

Emekli olup esnaf sektöründe faaliyette bulunanlar sunulan krediden faydalanabiliyor. Kredi kapsamında 24 aya kadar vade fırsatından kefilsiz ve düşük faiz oranlı olarak yararlanılabiliyor. Emekli esnafa özel transfer kredisi alt limiti 10.000 TL kredi üst limiti ise 150.000 TL olarak belirlendi. Alt limit tutarı üzerinden aylık ödenmesi gereken tutar üzerine aşağıdaki tablo incelenebilir: