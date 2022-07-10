Elon Musk, Twitter'ı Satın Almak için 44 Milyar Dolarlık Anlaşmadan Çekildi

Elon Musk, anlaşmanın birden fazla ihlal edildiğini iddia ederek Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık (36 milyar sterlin) teklifini sonlandırmaya çalışıyor.

Duyuru, dünyanın en zengin kişisinin Nisan ayında Twitter'ı satın almaya karar vermesinden sonra uzun süredir devam eden bir destandaki en son bükülme.

Bay Musk, Twitter'ın spam ve sahte hesap sayısı hakkında yeterli bilgi sağlamadığı için geri adım attığını söyledi.

Twitter, anlaşmayı uygulamak için yasal işlem yapmayı planladığını söyledi.

Twitter yönetim kurulu başkanı Bret Taylor, iki taraf arasında potansiyel olarak uzun ve uzun süren bir yasal savaş başlatan bir tweet'te, "Twitter Yönetim Kurulu, anlaşmayı Bay Musk ile kararlaştırılan fiyat ve şartlarla kapatmayı taahhüt ediyor" dedi.

Orijinal birleşme anlaşması 1 milyar dolarlık (830 milyon £) bir ayrılma ücreti içeriyor. Sahte hesaplar üzerinden satır

Mayıs ayında, Bay Musk, Twitter'daki sahte ve spam hesaplarının sayısı hakkında veri beklediği için anlaşmanın "geçici olarak beklemede" olduğunu söyledi.

Milyarder işadamı, şirketin spam ve bot hesaplarının toplam kullanıcılarının% 5'inden daha azını oluşturduğu iddiasını desteklemek için kanıt istemişti.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gönderilen bir mektupta, Bay Musk'un avukatı Twitter'ın bu bilgiyi vermeyi reddettiğini veya reddettiğini söyledi.

Mektupta, "Bazen Twitter, Bay Musk'un taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerden dolayı reddetti ve bazen Bay Musk'a eksik veya kullanılamaz bilgi verirken uyduğunu iddia etti" diyor.

Spam hesapları, bilgileri çok sayıda kişiye yaymak ve platformla etkileşim biçimlerini değiştirmek için tasarlanmıştır. Perşembe günü Twitter, her gün yaklaşık 1 milyon bu hesabı kaldırdığını söyledi. Musk, spam veya bot hesaplarının Twitter kullanıcılarının% 20'sini veya daha fazlasını oluşturabileceğine inanıyor. Duyurudan sonra Twitter'daki hisseler genişletilmiş işlemlerde% 7 düştü.