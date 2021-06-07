Elon Musk, Tesla'nın Model S'sinin 500 Millik Menzilli Versiyonunu İptal Etti

Tesla hala arabanın "Plaid" versiyonunu planlıyor. Pazar günü bir tweet'te Tesla CEO'su, Plaid+'ın iptal edildiğini çünkü "Plaid çok iyi olduğu için buna gerek yok" dedi.

Ancak Tesla, Plaid+'ın tek bir şarjla 500 milden fazla gidebildiğinden bahsetmişti, standart Plaid versiyonunun ise 390 mil gidebileceği ilan edildi. Her iki versiyon da Tesla'nın diğer üst seviye versiyonlarındaki iki motordan daha fazla olmak üzere üç motora sahip olacaktı. Ve Tesla, hem Plaid hem de Plaid+'ın 0'dan 60'a yaklaşık 2 saniyede hızlanabileceğini ve bu sayede onları şimdiye kadarki en hızlı üretim otomobilleri haline getirebileceğini söyledi.

Plaid+, standart Plaid versiyonundan 30.000$ daha pahalı olacak ve 150.000$'ın biraz altında olacak şekilde ayarlandı. Model S'nin tüm versiyonları ve üst düzey Model X SUV birlikte geçen yıl Tesla satışlarının sadece 'ini temsil etti ve düşük fiyatlı Model 3 sedan ve Model Y SUV şirketin ana dayanak noktası oldu. Ancak Model S ve Model X, muhtemelen Model 3 ve Model Y'den daha iyi kar marjlarına sahip ve bu da onları Tesla'nın serisi için önemli modeller haline getiriyor.

Model S ve Model X'in yeni sürümlerinde yaşanan gecikmeler ve Model S'nin en son sürümünün düşürülmesi Tesla'da bazı sıkıntılara yol açabilir.

Wedbush Securities teknoloji analisti Daniel Ives, "Wall Street'in duymak istediği haber bu değildi" dedi. "Yüzeyde bahane mantıklı, ama aynı zamanda 'Ödevi köpek yedi' gibi geliyor."

Tesla'nın hisseleri Pazartesi günü piyasa öncesi işlemlerde biraz daha düşüktü.

Tipik olarak, bir arabanın yeni bir versiyonunun yeniden tasarımı, üretimi birkaç haftalığına devre dışı bırakır. Ancak Tesla, yılın ilk çeyreğinde herhangi bir Model S sedan veya Model X SUV yapmadı ve sadece şimdi arabanın yeniden tasarlanmış bir versiyonunu piyasaya sürüyor.

Geleneksel yuvarlak direksiyon simidi yerine belirgin bir dikdörtgen açık direksiyon simidi olan yeni Model S'nin tanıtımı 3 Haziran'a ertelendi. Ancak Musk geçen hafta bazı son dakika ayarlarına ihtiyaç duyduğunu açıkladığı için bu tarih 10 Haziran'a ertelendi.