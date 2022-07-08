Elon Musk Çalışanından Gizlice Çocuk Sahibi Oldu! Üzerime Düşeni Yapıyorum Dedi

Özel uzay şirketi Spacex'in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk hakkında öğrenilen haber gündeme bomba gibi düştü. Ünlü ismin, şirketlerinden birinde çalışan üst düzey yöneticilerden çocuk sahibi olduğu ortaya çıktı ve detaylar merak konusu oldu. Çalışanından ikiz çocuk sahibi olan Elon Musk, bu haber ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü isim son dönemde sosyal medya uygulaması olan Twitter'ı satın alma çabası ile isminden söz ettiriyordu. Bu defa özel hayatı ile konuşulan Elon Musk'ın ikiz çocukları olduğu ve iki çocuğunun da kız olduğu bilgisine ulaşıldı. Herkesten sır gibi sakladığı ikiz çocuklarının ortaya çıkması Elon Musk hakkında merak uyandıran bir gelişme olarak görüldü.

Shivon Zilis Kimdir, Elon Musk Kimden Çocuk Sahibi Oldu?

Şirketlerinden birinde çalışmakta olan üst düzey yöneticilerden birinden ikiz kız bebek sahibi olan Elon Musk’un çocuk sayısının güncel olarak 9’a yükseldiği açıklandı. Ünlü isim Musk, sıklıkla doğum oranlarının düşmesinden şikayet ediyordu ve durumun ciddiyetinden bahsediyordu. Yaşanan düşüşün medeniyetin çöküşünü getireceğinden korku duyduğunu ifade eden Elon Musk, dikkat çekici ifadeler kullandı. Doğum oranları hakkında üzerine düşeni yaptığını ifade eden Elon Musk bu açıklama ile gündemde yer aldı. Shivon Zilis, Kanada’da doğmuştur ve 36 yaşındadır. Yale'de ekonomi ve felsefe okuyan Shivon Zilis, daha sonra IBM'de ve daha sonra bir risk sermayesi fonu olan Bloomberg Beta'da çalışmıştır.

Elon Musk’ın Kaç Çocuğu Var, Anneleri Kim?

2021 senesinde yapay zeka şirketi Neuralink'te üst düzey yönetici olarak görev yapan Shivon Zilis'ten iki kız bebek sahibi olan Elon Musk’ın toplamda 9 çocuğu var. Yeni doğan ikiz kızları haricinde iki çocuğu Grimes olarak bilinen şarkıcı Claire Boucher'dan ve ilk beşi ise eşi Justine Musk'tan.

Elon Musk ile ikiz kız bebek sahibi olan başarılı iş insanı Shivon Zilis, yaklaşık olarak beş senedir Musk'ın insan-makine arayüzleri yaratma amacı olan nöroteknoloji firması Neuralink'te operasyonlar ve özel projeler direktörü olarak çalışmalar gerçekleştiriyor. Yapay zeka dünyasında ise yükselen bir yıldız olarak kabul edilen Shivon Zilis, Forbes'in 30 yaş altındaki 30 etkili isim listesinde yer almış ve dikkat çekmişti.

Bunun yanı sıra, Musk daha önce, insanların daha fazla çocuğunun olmaması durumunda “medeniyetin çökeceğini” öne sürmüş ve doğum oranını artırmayı destekleyen açıklamalar gerçekleştirmişti.

İkiz kız bebek sahibi olması ile adından söz ettiren Elon Musk’ın kızlarından biri yakın bir zamanda biyolojik babası ile hiçbir şekilde bağının kalmasını istemediğini belirtmiş ve soyadını değiştirmek ve Musk ile yasal olarak ilişkisini kesmek adına başvuru gerçekleştirmişti.

Daha önce bir bebeğini ise doğumdan kısa bir süre önce kaybeden özel uzay şirketi Spacex'in ve elektrikli otomobil üreticisi Tesla CEO'su Elon Musk, bebeğini kaybetmeseydi 10 çocuk sahibi olacaktı. Yeni bebek haberleri ile adından söz ettiren Elon Musk, kısa bir süre önce ise çocuklarından birinin kendisi ile tüm bağını kesme talebi ile gündemde yer alarak adından söz ettirmişti. Elon Musk’ın 18 yaşına basan çocuğu, isim değişikliği de talep etmiş ve yapmıl olduğu tüm bu özel açıklamaları ile dikkat çekmişti.