Elon Musk, 44 Milyar Dolarlık Twitter Anlaşmasını Sonlandırdığını Söyledi

Elon Musk , sosyal medya şirketinin platformdaki sahte veya spam hesaplar hakkında bilgi vermediğini söyleyerek Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmayı sonlandırdığını söyledi .

Cuma günü Güvenlik ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bir başvuruda Musk'ın avukatları, Twitter'ın şirketin iş performansı için temel olan bu hesaplar hakkında çok sayıda bilgi talebine yanıt vermediğini veya yanıtlamayı reddettiğini söyledi.

Dosyada, "Twitter bazen Bay Musk'ın taleplerini görmezden geldi, bazen haksız görünen nedenlerle reddetti ve bazen Bay Musk'a eksik veya kullanılamaz bilgiler vererek riayet ettiğini iddia etti" deniyor.

"Twitter, bu Anlaşmanın birden fazla hükmünü esaslı şekilde ihlal ediyor, Bay Musk'ın Birleşme Anlaşmasına girerken dayandığı yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunmuş gibi görünüyor" dedi.

Twitter, Associated Press ve Reuters haber ajanslarından gelen yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Şirketin başkanı Bret Taylor, Cuma akşamı tweet attı, “Twitter Kurulu, Bay Musk ile üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda işlemi kapatmayı taahhüt ediyor ve birleşme anlaşmasını uygulamak için yasal yollara başvurmayı planlıyor”.

Anlaşmanın şartları, Tesla'nın CEO'su Musk'ın işlemi tamamlamaması durumunda 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti ödemesini gerektiriyor.

Kurul , popüler sosyal medya platformunda serbest konuşma ve yanlış bilgilendirme hakkında tartışmalara ve sorulara yol açan bir anlaşmayla, Nisan ayında platformu Musk'a 44 milyar dolara satmayı oybirliğiyle kabul etti .

Anlaşmanın olası çözülmesi, dünyanın en zengin adamlarından biri ile en etkili sosyal medya sitelerinden biri arasındaki bir destanın en son bükülmesidir .

Dramanın çoğu Twitter'da, 95 milyondan fazla takipçisi olan Musk'ın, şirketin bir ifade özgürlüğü platformu olarak potansiyelini gerçekleştiremediğinden yakınmasıyla oynandı.

Geçen ay Twitter, Musk'ın yüz milyonlarca günlük tweet'e ilişkin ham veri deposu olan "yangın hortumuna" erişmesine izin verdi.

Şirket o sırada anlaşmayı kararlaştırılan fiyat ve şartlarda kapatmayı planladığını söyledi. Bir açıklamada, "Twitter, birleşme anlaşmasının şartlarına uygun olarak işlemi tamamlamak için Musk ile işbirliği içinde bilgi paylaşmaya devam etti ve etmeye devam edecek" dedi.

Mayıs ayında Twitter CEO'su Parag Agrawal, sosyal medya ağının tüm kullanıcılarının yüzde 5'inden azının sahte olduğunu tahmin ettiğini söyledi.