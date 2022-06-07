Elmanın Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir?

Elma çok tüketilen ve tatlı ve ekşi olmak üzere ikiye ayrılan bir meyvedir. Elmanın içeriğinde A, B, C ve E vitaminlerinin bulunduğu da bilinmektedir. Sizler için haberinizin devamında elmanın neye iyi geldiğini, elmanın faydalarını ve merak edilenleri detaylı bir şekilde yazdık.

Türkiye'de yaygın bir şekilde tüketilen elma, lif ve antioksidan içeriği bulunan ve sağlık açısından zengin bir besin maddesi olarak bilinmektedir. Elmanın 7500'den fazla türü vardır fakat en çok bilinenleri ise yeşil ve kırmızı elmadır. Kırmızı elma tatlı olurken yeşil elma ise ekşi olmaktadır. Kalorisi diğer meyvelere göre daha düşük olan bu meyve zayıflama ve diyet dönemlerinde de ara öğün olarak tercih edilmektedir.

Bunun yanı sıra elmanın tatlıların da vazgeçilmezi ana malzemelerinden biri olarak kullanıldığı bilinmektedir. Elma vücuda da direnç katan özelliklere sahiptir ve pek çok insan tarafından ara öğün olarak tercih edilir. Kansere karşı koruyuculuk da sağlar ve yapılan araştırmalara göre elma kanser hücrelerinin gelişmesini engellemektedir. Yüksek bir lif oranına sahip olan elma bu lif sayesinde bağırsaktaki faydalı bakterileri harekete geçirir ve metabolizma sisteminin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Diş temizliğine de iyi gelen elma hafızayı güçlendirir, kalp dostudur ve göz sağlığına iyi gelir.

Kalp damarlarında yaşanabilecek tıkanıkların olmasını engelleyen elma bağışıklığın güçlenmesini de sağlar ve kolesterolü dengeler. A vitamini sayesinde göz sağlığına iyi geldiği bilinen elma cildi gençleştirir, lekeleri ve kırışıklıkları da önler. Gün içerisinde açlığı basarak kilo vermeye yardımcı olan elma, lif oranı ile tokluk hissi de vermektedir.

Düzenli olarak elma tüketimi bağırsak sisteminin düzene girmesini yardımcı olur ve sistemin sorunsuz çalışmasını sağlar. Bunu yanı sıra ishal, kabızlık ve bağırsak sorunlarına karşı da iyileşme sağladığı bilinmektedir.