Elmalı Davası Nedir, Neler Yaşandı? Elmalı Davası Son Dakika Gelişmeleri

Antalya'nın Elmalı ilçesinde meydana geldiği öğrenilen korkunç istismar olayı hakkında Bakanlık açıklama yaptı ve iki küçük kardeşin cinsel istismara uğraması tüm ülkeyi ayaklandırdı. Dehşet verici olay Elmalı davası hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Tüm Türkiye iki küçük kardeşin cinsel istismara uğraması hakkında ayağa kalkarken konu hakkında ayrıntılar da araştırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dehşet verici durum ile ilgili bir açıklama yazısı paylaşırken halk da verilen karara tepkide bulundu.

Bakanlık Antalya Elmalı'da meydana gelen iki kardeşin istismar edilmesi hakkında bir açıklama yapılması gereği duyulduğunu ve 6 Mayıs 2020 tarihinde iki kardeşin istismara uğradığı şüphesi oluşması üzerine korkunç konunun kolluk güçlerine intikal ettirildiğini açıkladı. Çocuk İzlem Merkezi’nde İlk görüşmenin yapılması sonrasında istismara uğrayan çocuklara psiko-sosyal destek verilmeye başlandığı ve ardından yargılanma sürecinin başlaması ile beraber Bakanlığın davaya müdahil olduğu belirtildi. İlk duruşmanın 16.10.2020 tarihinde gerçekleştiği belirtilirken ilk duruşmada anne ile üvey babanın tutuklandığı bilgileri paylaşıldı. Bununla birlikte 5 Ocak 2021 tarihinde meydana gelen 3. duruşmada ise sanıkların tahliyesine karar verildiği ve Bakanlık avukatlarının bu karara itiraz edildiği bilgileri verildi. işte Antalya'nın Elmalı ilçesinde yaşanan korkunç olay hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler

7 ve 10 yaşındaki iki kardeşin cinsel istismara uğradıkları iddiası ile Antalya'da yaşayan anneyle üvey babanın tutuklandığı öğrenildi. Türkiye'nin gündeminde yer alan konu, iki küçük kardeşin istismarını çizimlerle anlattığı olay vatandaş tarafından tepki ile karşılandı. Babaanne, kocası eski gelini ve gelinin erkek arkadaşlarından şikayetçi olmuş soruşturma ardından anne ile üvey baba da tutuklanmıştı. Yapılan yargılama sonrasında ise üvey baba ile anne Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı ile tahliye edilmiş ve olay büyük tepki çekmişti.