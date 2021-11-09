Elmalı Davası Cezaları Belli Oldu!

Antalya'nın Finike ilçesinde meydana gelen olayda G.E.G. isimli kız çocuğu ile ağabeyim İ.E.G.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan üvey baba Rahmi A. ile Annem Merve A. hakkında detaylı bilgilere ulaşıldı.

Bunun yanı sıra suça sürüklenen çocuk dayı S.C.G. hakkında Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi’nin savcısının toplamda 30 seneden az olmamak kaydı ile 70 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasını talep ettiği duruşmanın 15 Kasım tarihinde görüleceği bilgisine ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu.

Geçtiğimiz sene Balıkesir'de Haziran ayında savcılığa giden G.S. isimli babaanne o dönemde 6 ile 9 yaşında olan iki torununun cinsel istismara uğradığını öne sürmüştü. 27 yaşındaki eski gelini Merve A ile eşi olan 25 yaşındaki Rahmi A'nın ve kadının erkek arkadaşlarından şikayetçi olarak gündemde yer almıştı.

Savcılık ise yapılan şikayet sonrasında biri ana sınıfı öğrencisi olan çocukların Çocuk İzlem Merkezi’nde ifadesine başvurmuş ve olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Kız çocuğu, anne ile babasının ayrıldığını, annesinin Rahmi A. ile evlendiğini fakat yine annesinin F., A., M. ve M. isimli erkekler ile ilişkisi olduğunu aktarmıştı. Bunun yanı sıra söz konusu kişilerin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan küçük kız, açıklamaları uzun süre konuşulmuştu.

Yaşadıkları olay sebebiyle üvey babası Rahmi A., annesi Merve A. ve dayısından şikayetçi olan kız çocuğu ağabeyi ile kendisine çok acı çektirdiklerini ifade etmişti. Bunun yanı sıra dayısı ile anneannesinin de kendisini çok dövdüğünü söylemişti.

Ağabey ise savcıya ifade vermiş ve anneannesinin Finike'de bulunan evinde kaldığı 7-8 aylık dönemde kendilerini şarj kablosu ve oklava ile dövdüğünü anlatmıştı. Bunun yanı sıra dayısı ile üvey babası Rahmi A.’nın kendisinin özel bölgelerini dokunduğunu aktarmıştı. Yaşadıklarını deftere yaptıkları çizimler ile anlatmaya çalışan çocuklar ülkeyi üzüntüye boğmuş ve söz konusu resimler de soruşturma dosyasında yer almıştı.